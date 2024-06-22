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Змін на кордоні з білоруссю не спостерігається, рф не має там достатніх сил, які могла б застосувати проти України - Демченко

Київ • УНН

 • 91943 перегляди

Українські прикордонники не спостерігають будь-яких різких змін на кордоні з білоруссю, незважаючи на раптову перевірку боєготовності білоруських військ, і в даний час у росії на цьому напрямку немає підрозділів, які могли б бути використані проти України.

Змін на кордоні з білоруссю не спостерігається, рф не має там достатніх сил, які могла б застосувати проти України - Демченко

Прикордонники не спостерігають різких змін на кордоні з білоруссю на тлі раптової перевірки боєготовності з'єднань і військових частин збройних сил білорусі. Також у росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

"Змін на нашому прикордонні не спостерігаємо. Поряд нашого кордону по той бік на території білорусі немає якогось скупчення військ, або переміщення техніки та особового складу. Треба розуміти, що білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку готовності своїх сил. Якщо говорити про загрозу, особливо, коли росія тримала там певну кількість військ, і чисельність російський військ могла досягати 10-12 тис. військовослужбовців, то на даний момент у росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України", - сказав Демченко.

Він зазначив, що задача Сил оборони бути готовим до будь-якого розвитку подій, що відбувається по той бік кордону.

"Загрозливих моментів станом на зараз немає, але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Ми продовжуємо укріплювати лінію кордону і прикордоння", - додав Демченко.

Нагадаємо

Вчора, 21 червня, почалася раптова перевірка боєготовності з'єднань і військових частин збройних сил білорусі. Військові частини та підрозділи виконують навчально-бойові завдання у брестській та гомельській областях, що межують з Україною.

Павло Башинський

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