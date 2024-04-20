Из-за повреждения энергоинфраструктуры есть ограничения на Харьковщине и в Кривом Роге, аварийной помощи сегодня не планируется - Минэнерго

Из-за повреждения линий энергосетей графики отключений света до сих пор действуют в Харьковской области и в Кривом Роге. Об этом заявили в Минэнерго, передает УНН.

ГЕНЕРАЦИЯ, ПЕРЕДАЧА, ПОТРЕБЛЕНИЕ

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и в Кривом Роге. Ограничения действуют и сегодня.

За прошедшие сутки несмотря на то, что вечером в энергосистеме могли быть ограничения для промышленности, они не применялись.

Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, импортом и аварийной помощью (из Польши, Словакии и Румынии). Объем аварийной помощи составил менее 2% от суточного потребления.

На текущие сутки привлечения аварийной помощи не планируется. Также не планируются ограничения для бытовых и промышленных потребителей (кроме Харьковщины и Кривого Рога) - заявили в Минэнерго.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

Вчера в Днепропетровской области в результате атаки вражеского беспилотника произошел пожар на подстанции, повреждено оборудование, обесточивались бытовые потребители. Пожар ликвидирован силами ГСЧС, в течение нескольких часов всех абонентов запитали.

Сегодня ночью в Донецкой области во время обстрела была повреждена воздушная линия, обесточивалась одна из шахт. На тот момент под землей находился 131 человек - всех вывели на поверхность. В течение нескольких часов предприятие запитали.

СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

Вчера днем из-за непогоды отключалась воздушная линия, к которой подключены потребители Харьковской и Полтавской областей. Обесточивались бытовые абоненты - все запитаны.

Сегодня утром на Николаевщине по технологическим причинам краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия. Она введена в работу.

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 11 800 МВт*ч. Экспорта не предвидится - подытожили в Минэнерго.

Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго