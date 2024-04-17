Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго

Из-за ухудшения погодных условий в Украине обесточены 17 населенных пунктов, энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 51 тысячи потребителей. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за неблагоприятных метеоусловий отключено более 1,3 тысячи абонентов в 10 населенных пунктах. Вследствие боевых действий без электроснабжения почти 2 тысячи точек учета в 29 населенных пунктах.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В результате непогоды обесточены более 5 тысяч абонентов в 4 населенных пунктах.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за ухудшения погодных условий отключено 1,3 тысячи потребителей в 3 населенных пунктах. По техническим причинам обесточены 456 потребителей, в результате боевых действий без электроснабжения почти тысяча абонентов. Всего в области остаются обесточенными 12,8 тысячи абонентов в 98 населенных пунктах.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Все потребители, которые вчера обесточивались из-за непогоды, - со светом. Энергетики запитали 10,6 тысячи потребителей, которые обесточивались по техническим причинам, и восстановили электроснабжение почти 5 тысячам абонентов, которые были без света в результате боевых действий.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. За сутки запитано около 30 тысяч точек учета в 35 населенных пунктах. Всего в области без света остается около 49 тысяч точек учета в 95 населенных пунктах.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за повреждения подземного распределительного газопровода среднего давления газоснабжение прекращено 31 абоненту.

В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. В результате технологических нарушений обесточены 52 потребителей. Энергетики восстановили электроснабжение 4,4 тысячи абонентам в 16 населенных пунктах, из-за метеоусловий еще остаются без света около 100 потребителей. В результате боевых действий без электроснабжения 3,7 тысячи потребителей в 50 населенных пунктах.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за возгорания газового оборудования в Тернопольском районе прекращено газоснабжение 150 бытовым потребителям и коммунально-бытовому объекту. Пожар ликвидирован силами ГСЧС.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Энергетики восстановили электроснабжение 1,6 тысячи домохозяйств, которые оставались без света из-за боевых действий. Есть новые повреждения электросетей в 5 населенных пунктах. В области обесточены около 21 тысячи точек учета. Действуют сетевые ограничения потребления для около 250 тысяч потребителей.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Восстановлено электроснабжение более 200 потребителей в Херсоне, остаются обесточенными около 2,8 тысячи абонентов. В области без электроснабжения 25,8 тысячи точек учета в 45 населенных пунктах.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. В Хмельницком районе из-за повреждения распределительного газопровода без газоснабжения осталось 65 абонентов.

Напомним

Из-за непогоды, 16 апреля, было обесточено 130 населенных пунктов в 3 областях Украины, в том числе шахту со 135 работниками под землей в Донецкой области, сейчас их вывели на поверхность, а также 2 500 потребителей в 19 населенных пунктах Черниговской области из-за обстрелов.