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Из-за непогоды без света часть жителей 9 областей, потребление возросло - Укрэнерго

Киев • УНН

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Из-за непогоды обесточены 508 населенных пунктов в девяти областях. Укрэнерго призывает потреблять электроэнергию с 10:00 до 18:00 для снижения нагрузки на систему.

Из-за непогоды без света часть жителей 9 областей, потребление возросло - Укрэнерго

Потребление электроэнергии возросло. Непогода обесточила 508 населенных пунктов в девяти областях. Пользоваться мощными электроприборами следует с 10:00 до 18:00. Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 9 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день", - говорится в сообщении.

Причинами называют "традиционный рост энергопотребления в начале недели", а также "облачную погоду в нескольких регионах, что обуславливает более низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций".

Вчера, 8 июня, суточный максимум потребления был вечером - на 3,5% выше, чем максимум предыдущего воскресенья. "Причина - жаркая погода, которая побудила потребителей к использованию кондиционеров", - указали в компании.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сегодня активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отметили в Укрэнерго.

Непогода

Из-за неблагоприятных погодных условий (грозы, град, сильные порывы ветра) - на утро полностью или частично были обесточены 508 населенных пунктов в девяти областях.

Бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаПогода и окружающая среда
Укрэнерго
Украина
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