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Через негоду без світла частина жителів 9 областей, споживання зросло - Укренерго

Київ • УНН

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Через негоду знеструмлено 508 населених пунктів у дев'яти областях. Укренерго закликає споживати електроенергію з 10:00 до 18:00 для зниження навантаження на систему.

Через негоду без світла частина жителів 9 областей, споживання зросло - Укренерго

Споживання електроенергії зросло. Негода знеструмила 508 населених пунктів у дев’яти областях. Користуватися потужними електроприладами варто з 10:00 до 18:00. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 9 червня, станом на 9:30, його рівень був на 2,5% вищим, ніж попереднього робочого дня", - ідеться у повідомленні.

Причинами називають "традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня", а також "хмарну погоду у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій".

Вчора, 8 червня, добовий максимум споживання був увечері - на 3,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі. "Причина - спекотна погода, що спонукала споживачів до використання кондиціонерів", - вказали у компанії.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - нагосили в Укренерго.

Негода

Через несприятливі погодні умови (грози, град, сильні пориви вітру) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях.

Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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