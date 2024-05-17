Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  10099 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  25041 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  48960 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  106147 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  132657 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124576 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118208 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  167858 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64792 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  162057 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко

Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко

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Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола

Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола

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"Трудно сказать, когда будет урегулировано, идет дискуссия": Корниенко об экономическом бронировании

"Трудно сказать, когда будет урегулировано, идет дискуссия": Корниенко об экономическом бронировании

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Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов: видео

Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов: видео

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Удары рф по Харькову: мэр сообщил об одном погибшем

Удары рф по Харькову: мэр сообщил об одном погибшем

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Оккупанты в Мариуполя проводят ремонт уничтоженного Драмтеатра

Оккупанты в Мариуполя проводят ремонт уничтоженного Драмтеатра

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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
Эксклюзив

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На 5% меньше, чем в прошлом году: в Украине зарегистрировали 3,6 тыс. случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа

На 5% меньше, чем в прошлом году: в Украине зарегистрировали 3,6 тыс. случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа

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россияне дважды ударили КАБами по Харькову: известно о 5 пострадавших

россияне дважды ударили КАБами по Харькову: известно о 5 пострадавших

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На выезд из Украины образовались очереди, самые большие - в Польшу: какая ситуация на пунктах пропуска

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В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

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Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

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Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  167858 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  162057 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  224178 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  243977 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  445106 просмотра

Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко

Депутат рассказал, что даже военная промышленность посылает несправедливые сигналы о мобилизации работников: людей мобилизуют из важнейших оборонных предприятий, тогда как менее важные сектора освобождаются от мобилизации.

Общество •   •  2269 просмотра
Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко

Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола

Многие товары, которые россия использует для производства оружия, производятся по заказу компаний санкционной коалиции в третьих странах.

Война •   •  3521 просмотра
Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола

"Трудно сказать, когда будет урегулировано, идет дискуссия": Корниенко об экономическом бронировании

Комитет по вопросам экономической политики работает над вопросом экономического бронирования, но трудно сказать, когда оно будет решено, поскольку продолжаются дискуссии по поиску справедливого компромисса, который бы поддержал украинскую экономику и одновременно обеспечил справедливый подход к бронированию и мобилизации.

политика •   •  3049 просмотра
"Трудно сказать, когда будет урегулировано, идет дискуссия": Корниенко об экономическом бронировании

Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов: видео

Тайсон Фьюри и Александр Усик обменялись несколькими словами на пресс-конференции перед боем за титул чемпиона мира в тяжелом весе, причем Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов.

спорт •   •  2705 просмотра
Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов: видео

Удары рф по Харькову: мэр сообщил об одном погибшем

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате удара российского беспилотника по Холодногорскому району Харькова.

Война •   •  3344 просмотра
Удары рф по Харькову: мэр сообщил об одном погибшем

Оккупанты в Мариуполя проводят ремонт уничтоженного Драмтеатра

Российские оккупационные власти в Мариуполе разбирают и ремонтируют здание драматического театра, который они разбомбила в 2022 году, когда в его подвалах прятались сотни семей с детьми, пытаясь скрыть свое военное преступление.

Общество •   •  3872 просмотра
Оккупанты в Мариуполя проводят ремонт уничтоженного Драмтеатра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Евгения Ростолопа, советник председателя Киевской ОВА, подчеркнула, что не имеет никакого отношения к российской компании или торговле оружием, назвав обвинения в свой адрес вымышленными информационными атаками.

политика •   •  25041 просмотра
Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

На 5% меньше, чем в прошлом году: в Украине зарегистрировали 3,6 тыс. случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине зарегистрировано 3 648 случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Министерство здравоохранения.

Общество •   •  4652 просмотра
На 5% меньше, чем в прошлом году: в Украине зарегистрировали 3,6 тыс. случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа

россияне дважды ударили КАБами по Харькову: известно о 5 пострадавших

По предварительным данным, российские войска дважды ударили КАБами, в частности по Холодногорскому району Харькова, ранив по меньшей мере 5 гражданских лиц.

Война •   •  4723 просмотра
россияне дважды ударили КАБами по Харькову: известно о 5 пострадавших

На выезд из Украины образовались очереди, самые большие - в Польшу: какая ситуация на пунктах пропуска

По данным Западного регионального управления Государственной пограничной службы, наблюдается значительное скопление автомобилей, выезжающих из Украины, причем самые длинные очереди - до 700 автомобилей - на границе с Польшей.

Общество •   •  4886 просмотра
На выезд из Украины образовались очереди, самые большие - в Польшу: какая ситуация на пунктах пропуска