Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко

Даже из военной промышленности, украинского оборонного комплекса идут не очень справедливые сигналы по мобилизации людей. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Нужно понимать, что мы должны сохранить промышленность, особенно военную нашу, наш оборонный комплекс и даже оттуда идут сигналы не очень справедливые. С таких предприятий мобилизуют людей, а, например, в сфере услуг, менее важной сейчас отрасли, люди забронированы. Нужно в этом навести порядок, правительство уже приняло изменение в постановление о бронировании, депутаты будут следить за этим - сказал Корниенко.

Он отметил, что такие отрасли, как, например, аграрная, металлургическая должны иметь возможность работать, приносить налоги.

"Трудно сказать, когда будет урегулировано, идет дискуссия": Корниенко об экономическом бронировании

Дополнение

В ответ на общественное возмущение и общественный резонанс, Минэкономики объявило об отмене приказа о бронировании сотрудников технологических компаний и пообещало тщательный пересмотр ситуации с каждой компанией отдельно.

16 мая Министерство экономики издало приказ, который позволяет сотрудникам таких компаний как "ГловоАпи Украина", "Фавбет Тек", "ССМ", "Виза Украина", "Агри Чейн" и "Корт" получить отсрочку от призыва на военную службу на период мобилизации, сроком на 6 месяцев.

В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов