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З військової промисловості йдуть несправедливі сигнали щодо мобілізації працівників – Корнієнко

З військової промисловості йдуть несправедливі сигнали щодо мобілізації працівників – Корнієнко

Київ • УНН

 • 26666 перегляди

Депутат розповів, що навіть військова промисловість надсилає несправедливі сигнали про мобілізацію працівників: людей мобілізують з найважливіших оборонних підприємств, тоді як менш важливі сектори звільняються від мобілізації.

Навіть з військової промисловості, українського оборонного комплексу йдуть не дуже справедливі сигнали щодо мобілізації  людей. Про це повідомив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Потрібно розуміти, що ми маємо зберегти промисловість, особливо військову нашу, наш оборонний комплекс й навіть звідти йдуть сигнали не дуже справедливі. З таких підприємств мобілізовують людей, а, наприклад, у сфері послуг, менш важливій зараз галузі, люди заброньовані. Потрібно в цьому навести лад, уряд вже прийняв зміну до постанови про бронювання, депутати будуть слідкувати за цим

- сказав Корнієнко.

Він зазначив, що такі галузі, як, наприклад, аграрна, металургійна мають мати можливість працювати, приносити податки.

"Важко сказати, коли буде врегульовано, йде дискусія": Корнієнко про економічне бронювання17.05.24, 16:24 • 19490 переглядiв

Доповнення

У відповідь на громадське обурення та суспільний резонанс, Мінекономіки оголосило про скасування наказу про бронювання співробітників технологічних компаній та пообіцяло ретельний перегляд ситуації з кожною компанією окремо.

16 травня Міністерство економіки видало наказ, який дозволяє співробітникам таких компаній як "ГловоАпі Україна", "Фавбет Тек", "ССМ", "Віза Україна", "Агрі Чейн" та "Корт" отримати відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації, строком на 6 місяців.

В Україні змінено порядок бронювання працівників паливно-енергетичного та цифрового секторів17.05.24, 11:59 • 17382 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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