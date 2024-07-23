Решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США в 2024 году открывает опытному политику возможность сосредоточиться на внешней политике. В частности: добиться завершения противостояния Израиля и ХАМАС, а также закрепить гарантии поддержки для Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Президент США Джо Байден вышел из гонки предстоящих выборов на пост главы белого Дома, однако у него есть возможность оставить за собой значительное наследие, в частности в вопросах международной политики.

Financial Times пишет, что "первое испытание" новой жизни Байдена произойдет на этой неделе, - действующий лидер Соединенных Штатов встретится в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Первая встреча Нетаньяху в Белом доме, с момента его возвращения в 2022 году к власти, дает Байдену шанс продвинуть то, что может стать его значительным наследием: прекращение войны между Израилем и ХАМАС.

Если посмотреть на следующие шесть месяцев, то одна из самых важных задач для Байдена - это завершение войны в Газе.. Эта администрация, в некотором смысле, будет более свободна для этого, и у людей в ней будет еще больше чувства миссии, чтобы добиться этого.. - говорит Деннис Росс, видный научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.

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В преддверии своего визита Нетаньяху сообщил, что в среду он выступит перед Конгрессом с более примирительной речью, чем в 2015 году, когда он выступал перед этим органом и обрушился с критикой на администрацию Обамы за стремление заключить ядерную сделку с Ираном.

Премьер-министр хочет заручиться поддержкой американской общественности в отношении военных действий Израиля, и эта цель стала еще более сложной в связи с политическими потрясениями в США в последние две недели.

Относительно Украины и ее борьбы с российской агрессией

Одним из важнейших приоритетов для Байдена станет обеспечение максимально возможной поддержки Украины в случае победы Трампа в ноябре. Бывший президент упоминал, что может пересмотреть военную помощь Украине, если она не вступит в переговоры с Россией.

Официальные лица и аналитики говорят, что текущая администрация вряд ли сможет продвинуть еще один пакет помощи Киеву до конца срока полномочий Байдена. Ранее в этом году Конгресс принял пакет помощи в размере 61 млрд долларов, рассчитанный до начала 2025 года. Но президент может обеспечить завершение двусторонних сделок с Украиной и продвинуть любую помощь, которая будет доступна Киеву, до окончания его срока.

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"Можно ускорить некоторые поставки... но суть в том, что если Трамп выиграет выборы, он будет в состоянии контролировать поток военной помощи", - поясняет Ричард Фонтейн, исполнительный директор аналитического центра "Центр новой американской безопасности" в Вашингтоне.

Джим Таунсенд, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, занимавшийся Европой и НАТО, сказал, что Байден мог бы помочь укрепить свою репутацию, совершая поездки, привлекающие внимание к американской помощи Украине, например, находясь в Киеве, когда в страну прибывают американские F-16.

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