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"Испытывает свою судьбу": Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря появился российский А-50 в акватории Азовского моря

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 08:03  •  8805 просмотра

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Зафиксировано 5-6 российских воздушных целей врага, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения в Азовском море. В ВС ВСУ предупреждают, что период затишья от атак может свидетельствовать о том, что россия собирает силы для обстрелов.

Прошедшая ночь в Украине стала одной из немногих без воздушных угроз. Но расслабляться не стоит, ведь Воздушные силы фиксировали в акватории Азовского моря 5-6 воздушных целей, в том числе и вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

"Не часто так бывает, что более-менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как БПЛА прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть. Эта ночь одна из немногих, которая была без сообщений", - сказал Игнат.

Игнат отметил, что из-за определенного затишья не нужно расслабляться, ведь россияне сегодня уже применяют самолет радиолокационной разведки, который наводит на цели.

Сейчас появились 5-6 воздушных целей, в частности в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, который испытывает свою судьбу. Есть истребитель ближе к Ростову. И конечно беспилотники, которые следят за линией фронта, особенно в Николаевской, Херсонской области

 - добавил Игнат.

Кроме того, он отметил, что россияне могут применять оперативную паузу, которая может свидетельствовать о накоплении сил и средств для обстрелов.

Напомним

15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
"Випробовує свою долю": Ігнат повідомив, що в акваторії Азовського моря з’явився російський А-50
"Testing its fate": Ihnat says Russian A-50 has appeared in the Sea of Azov
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"Испытывает свою судьбу": Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря появился российский А-50 в акватории Азовского моря

Зафиксировано 5-6 российских воздушных целей врага, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения в Азовском море. В ВС ВСУ предупреждают, что период затишья от атак может свидетельствовать о том, что россия собирает силы для обстрелов.

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