"Испытывает свою судьбу": Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря появился российский А-50 в акватории Азовского моря

Прошедшая ночь в Украине стала одной из немногих без воздушных угроз. Но расслабляться не стоит, ведь Воздушные силы фиксировали в акватории Азовского моря 5-6 воздушных целей, в том числе и вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает УНН.

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"Не часто так бывает, что более-менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как БПЛА прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть. Эта ночь одна из немногих, которая была без сообщений", - сказал Игнат.

Игнат отметил, что из-за определенного затишья не нужно расслабляться, ведь россияне сегодня уже применяют самолет радиолокационной разведки, который наводит на цели.

Сейчас появились 5-6 воздушных целей, в частности в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, который испытывает свою судьбу. Есть истребитель ближе к Ростову. И конечно беспилотники, которые следят за линией фронта, особенно в Николаевской, Херсонской области - добавил Игнат.

Кроме того, он отметил, что россияне могут применять оперативную паузу, которая может свидетельствовать о накоплении сил и средств для обстрелов.

Напомним

15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.