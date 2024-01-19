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"Випробовує свою долю": Ігнат повідомив, що в акваторії Азовського моря з’явився російський А-50

"Випробовує свою долю": Ігнат повідомив, що в акваторії Азовського моря з’явився російський А-50

Київ • УНН

 • 116670 перегляди

Зафіксовано 5-6 російських повітряних цілей ворога, у тому числі літак дальнього радіолокаційного виявлення в Азовському морі. У ПС ЗСУ попереджають, що період затишшя від атак може свідчити про те, що росія збирає сили для обстрілів.

Минула ніч в Україні стала однієї з небагатьох без повітряних загроз. Але розслаблятися не варто, адже Повітряні сили фіксували в акваторії Азовського моря 5-6 повітряних цілей, в тому числі і ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

"Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як БПЛА перш за все, які ми фактично щоночі звикли бачити. Ця ніч одна з небагатьох, яка була без повідомлень", - сказав Ігнат.

Ігнат зазначив, що через певне затишшя не потрібно розслаблятися, адже росіяни сьогодні вже застосовують літак радіолокаційної розвідки, який наводить на цілі .

Зараз з’явилися 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, який випробовує свою долю. Є винищувач ближче до Ростова. І звичайно безпілотники, які стежать за лінією фронту, особливо в Миколаївській, Херсонаській області

 - додав Ігнат.

Крім того, він наголосив, що росіяни можуть застосовувати оперативну паузу, яка може свідчити про накопичення сил та засобів для обстрілів.

Нагадаємо

15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Павло Башинський

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