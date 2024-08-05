Руководитель Бюро безопасности и разведки Национальной полиции Ирландии заявил, что россия является одной из небольшого количества стран, которые шпионят в Ирландии. Об этом УНН пишет с ссылкой на Ireland's National Public Service Media RTÉ.

Детали

В интервью для программы RTÉ "This Week" помощник комиссара Майкл МакЭлгунн, возглавляющий подразделение полиции, отвечающее за государственную безопасность, сказал, что их особенно беспокоят государства, которые занимаются шпионажем на суверенной территории Ирландии.

По его словам, эти государства, включая россию, стремятся поддержать экстремистские группировки и посеять недоверие к правительству. Они также пытаются похитить государственные и промышленные секреты, что подрывает репутацию Ирландии.

Он признал, что страны шпионят друг за другом и заверил, что Служба безопасности и разведки тесно сотрудничает с другими европейскими разведывательными службами и контролирует въезд и выезд подозреваемых в шпионаже в страну и из нее.

Так устроен мир. Мы обязаны расследовать и противодействовать угрозам со стороны враждебных государств, что включает в себя шпионаж в государстве. Мы обязуемся отслеживать конкретные угрозы. россия является одной из тех стран, в которых мы заинтересованы - сказал он.

Помощник комиссара сказал, что службы также следят за деятельностью Китая, поскольку ЕС рассматривает его как экономического конкурента и системного соперника на мировой арене.

Полиция заявляет, что существует ряд исламистских экстремистских групп, за которыми они следят совместно с европейскими и американскими спецслужбами. Одной из самых известных является ИГИЛ, которая призывала к нападениям в континентальной Европе. Он сказал, что ИГИЛ присутствует в Ирландии, но удалось предотвратить приезд одного из их подозреваемых боевиков.

Они не сосредоточены на нападении, а заинтересованы в финансовой и материально-технической поддержке. Нам удалось предотвратить переезд сюда крупного игрока - сказал он.

Эта группа является мишенью для подразделения по борьбе с финансированием терроризма, входящего в состав Специального детективного подразделения.

Напомним

Сообщения о деятельности российских шпионов поступают из разных европейских стран. В частности, Чешская Республика с 2023 года является мишенью хакеров, связанных с российской военной разведкой, которые используют уязвимость Microsoft Outlook. Страна осудила Россию и призвала прекратить кибератаки.

Кроме того, в Болгарии правоохранитель был задержан по подозрению в шпионаже путем передачи служебной информации гражданину россии, вероятно, бывшему дипломату посольства россии в Софии.

Также в Швеции Окружной суд Стокгольма осудил двух мужчин за шпионаж в пользу россии при отягчающих обстоятельствах.

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