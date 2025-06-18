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Иран атаковал Израиль баллистикой: что известно

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Ночью 18 июня Иран осуществил пуски ракет по Израилю, что повлекло масштабную воздушную тревогу. Израильские ВВС перехватывают цели, нанося удары для устранения угроз.

Иран атаковал Израиль баллистикой: что известно

В ночь на 18 июня Иран запустил волны ракет в сторону Израиля. В стране сработала масштабная ракетная тревога. Прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), "Голос Израиля"

Армия обороны Израиля: Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население призывают соблюдать инструкции Службы тыла

- сообщили военные.

По данным ЦАХАЛ, ВВС Израиля занялись перехватом воздушных целей и нанесением ударов "там, где это необходимо для устранения угрозы".

"Центр Израиля, аШарон, Шфела, Юг, Самария. Идите в укрытие. Идут перехваты", - говорится в заметке "Голос Израиля"

Также израильские военные предупредили граждан, что воздушная оборона не является герметичной, поэтому необходимо продолжать соблюдать инструкции. По официальным данным, информация о пострадавших не поступала.

Напомним

Соединенные Штаты Америки, вероятно, присоединятся к операции Израиля против Ирана, а также к атакам на ядерные объекты страны. 

Президент США Дональд Трамп активно рассматривает возможность нанесения со стороны Штатов ударов по ядерным объектам Ирана, в частности - по подземному комплексу по обогащению урана в Фордо. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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