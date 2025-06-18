Іран атакував Ізраїль балістикою: що відомо
Київ • УНН
Вночі 18 червня Іран здійснив пуски ракет по Ізраїлю, що спричинило масштабну повітряну тривогу. Ізраїльські ВПС перехоплюють цілі, завдаючи ударів для усунення загроз.
У ніч на 18 червня Іран запустив хвилі ракет у бік Ізраїлю. В країні спрацювала масштабна ракетна тривога. Пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), "Голос Ізраїлю"
Армія оборони Ізраїлю: Деякий час тому в декількох районах Ізраїлю зазвучали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. Населення закликають дотримуватися інструкцій Служби тилу
За даними ЦАХАЛ, ВПС Ізраїлю зайнялися перехопленням повітряних цілей і нанесенням ударів "там, де це необхідно для усунення загрози".
"Центр Ізраїлю, аШарон, Шфела, Південь, Самарія. Ідіть в укриття. Ідуть перехоплення", - йдеться у дописі "Голос Ізраїлю"
Також ізраїльські військові попередили громадян, що повітряна оборона не є герметичною, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій. За офіційними даними, інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо
Сполучені Штати Америки, ймовірно, приєднаються до операції Ізраїлю проти Ірану, а також до атак на ядерні об'єкти країни.
Президент США Дональд Трамп активно розглядає можливість завдання з боку Штатів ударів по ядерних об’єктах Ірану, зокрема - по підземному комплексу зі збагачення урану у Фордо.