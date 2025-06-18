Іран атакував Ізраїль балістикою: що відомо

У ніч на 18 червня Іран запустив хвилі ракет у бік Ізраїлю. В країні спрацювала масштабна ракетна тривога. Пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), "Голос Ізраїлю"

Армія оборони Ізраїлю: Деякий час тому в декількох районах Ізраїлю зазвучали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. Населення закликають дотримуватися інструкцій Служби тилу - повідомили військові.

За даними ЦАХАЛ, ВПС Ізраїлю зайнялися перехопленням повітряних цілей і нанесенням ударів "там, де це необхідно для усунення загрози".

"Центр Ізраїлю, аШарон, Шфела, Південь, Самарія. Ідіть в укриття. Ідуть перехоплення", - йдеться у дописі "Голос Ізраїлю"

Також ізраїльські військові попередили громадян, що повітряна оборона не є герметичною, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій. За офіційними даними, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки, ймовірно, приєднаються до операції Ізраїлю проти Ірану, а також до атак на ядерні об'єкти країни.

Президент США Дональд Трамп активно розглядає можливість завдання з боку Штатів ударів по ядерних об’єктах Ірану, зокрема - по підземному комплексу зі збагачення урану у Фордо.