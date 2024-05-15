Информация об оккупации россией Волчанска не соответствует действительности - ЦПД при СНБО

Сообщения о якобы полной оккупации российскими войсками города Волчанск на Харьковщине, которые распространяются украинском информпространстве, не соответствуют действительности. Об этом в среду сообщил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

"Сегодняшняя информация об оккупации россиянами Волчанска не соответствует действительности", - говорится в заявлении ЦПД при СНБО.

Как отмечается, большая часть Волчанска остается под контролем Сил обороны Украины.

Также в ЦПД процитировали заявление Генштаба, в котором указывается, что на Харьковском направлении враг активных действий с начала суток не проводил. Сейчас россияне пытаются закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляют перегруппировку.

В свою очередь украинские подразделения наносят огневое поражение врагу с целью недопущения накопления россиянами сил и средств в северной части Волчанска. Кроме того, подразделения ВСУ проводят прочесывание городской застройки.

В ЦПД призвали доверять только верифицированным источникам информации.

Дополнение

Представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин заявлял, что опасности для Харькова, как таковой не существует, однако не нужно недооценивать врага. Город надежно защищен, однако рф делает все возможное, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения.

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что вопрос о эвакуации гражданского населения из города не стоит.

Генштаб: рф с начала наступления на Харьковском направлении потеряла 615 военных