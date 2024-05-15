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Інформація про окупацію росією Вовчанська не відповідає дійсності - ЦПД при РНБО

Інформація про окупацію росією Вовчанська не відповідає дійсності - ЦПД при РНБО

Київ • УНН

 • 44763 перегляди

Повідомлення про окупацію російськими військами міста Вовчанськ Харківської області не відповідають дійсності, оскільки більша частина міста залишається під контролем України, повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

Повідомлення про нібито повну окупацію російськими військами міста Вовчанськ на Харківщині, які поширюються українському інформпросторі, не відповідають  дійсності. Про це у середу повідомив Центр протидії дезінформації, передає УНН.  

"Сьогоднішня інформація про окупацію росіянами Вовчанська не відповідає дійсності", - йдеться у заяві ЦПД при РНБО. 

Як зазначається, більша частина Вовчанська залишається під контролем Сил оборони України. 

Також у  ЦПД процитували заяву Генштабу, в якій вказується, що на Харківському напрямку ворог активних дій з початку доби не проводив. Наразі росіяни  намагаються закріпитися на досягнутому рубежі та здійснюють перегрупування.

Своєю чергою українські підрозділи завдають вогневого ураження ворогу з метою недопущення накопичення росіянами сил і засобів у північній частині Вовчанська. Крім того, підрозділи ЗСУ  проводять прочісування міської забудови.

В ЦПД  закликали довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Доповнення 

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що небезпеки для Харкова, як такої не існує, однак не потрібно недооцінювати ворога. Місто надійно захищене, однак рф робить все можливе, щоб посіяти страх та паніку серед цивільного населення.

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що питання про евакуацію цивільного населення з міста не стоїть. 

Генштаб: рф з початку наступу на Харківському напрямку втратила 615 військових15.05.24, 12:30 • 41984 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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