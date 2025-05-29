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Индия прогнозирует рекорд по пшенице и рису в этом сезоне

Киев • УНН

 • 892 просмотра

В Индии прогнозируют рекордный урожай пшеницы в 2025 году – 117,5 млн тонн. Также ожидается рекордный урожай риса – 149 млн тонн, что увеличит общее производство зерна до 354 млн тонн.

Индия прогнозирует рекорд по пшенице и рису в этом сезоне

Индия, скорее всего, произведет рекордные 117,5 млн тонн пшеницы в год, заканчивающийся в июне 2025 года, что выше предыдущего прогноза в 115,4 млн тонн, на фоне того, как высокие цены побудили фермеров расширить посевные площади высокоурожайными сортами семян, сообщило министерство сельского хозяйства страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Индия, крупнейший в мире производитель пшеницы после Китая, произвела 113,3 млн тонн пшеницы в 2024 году, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства, опубликованном поздно вечером в среду. Однако отраслевой орган страны заявил, что урожай оказался почти на 6,25% ниже оценки правительства.

Производство риса в стране в 2025 году также должно достичь рекордного уровня: министерство оценивает его в 149 миллионов метрических тонн по сравнению со 137,8 миллионами тонн в прошлом году.

Рекордное производство пшеницы и риса увеличит общее производство продовольственного зерна в стране до 354 миллионов тонн по сравнению с 332,3 миллионами тонн в прошлом году.

Дополнение

Высокий урожай пшеницы в Индии быстро пополняет запасы, а это означает, что страна сможет удовлетворить внутренний спрос без импорта в этом году, несмотря на разговоры на рынке о том, что ей понадобятся поставки из-за границы, и потенциальное сдерживание мировых цен.

Индия является крупнейшим в мире экспортером риса, и рост производства поможет Нью-Дели увеличить поставки, пишет издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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