Індія прогнозує рекорд по пшениці та рису цього сезону

Індія, швидше за все, виробить рекордні 117,5 млн тонн пшениці на рік, що закінчується в червні 2025 року, що вище за попередній прогноз у 115,4 млн тонн, на тлі того, як високі ціни спонукали фермерів розширити посівні площі високоврожайними сортами насіння, повідомило міністерство сільського господарства країни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Індія, найбільший у світі виробник пшениці після Китаю, виробила 113,3 млн тонн пшениці в 2024 році, йдеться в заяві міністерства сільського господарства, опублікованій пізно ввечері в середу. Однак галузевий орган країни заявив, що врожай виявився майже на 6,25% нижчим за оцінку уряду.

Виробництво рису в країні у 2025 році також має досягти рекордного рівня: міністерство оцінює його у 149 мільйонів метричних тонн порівняно зі 137,8 мільйонами тонн минулого року.

Рекордне виробництво пшениці та рису збільшить загальне виробництво продовольчого зерна в країні до 354 мільйонів тонн порівняно з 332,3 мільйонами тонн минулого року.

Доповнення

Високий урожай пшениці в Індії швидко поповнює запаси, а це означає, що країна зможе задовольнити внутрішній попит без імпорту цього року, попри розмови на ринку про те, що їй знадобляться постачання з-за кордону, та потенційне стримування світових цін.

Індія є найбільшим у світі експортером рису, і зростання виробництва допоможе Нью-Делі збільшити постачання, пише видання.