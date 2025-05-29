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Індія прогнозує рекорд по пшениці та рису цього сезону

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

В Індії прогнозують рекордний урожай пшениці у 2025 році – 117,5 млн тонн. Також очікується рекордний урожай рису – 149 млн тонн, що збільшить загальне виробництво зерна до 354 млн тонн.

Індія прогнозує рекорд по пшениці та рису цього сезону

Індія, швидше за все, виробить рекордні 117,5 млн тонн пшениці на рік, що закінчується в червні 2025 року, що вище за попередній прогноз у 115,4 млн тонн, на тлі того, як високі ціни спонукали фермерів розширити посівні площі високоврожайними сортами насіння, повідомило міністерство сільського господарства країни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Індія, найбільший у світі виробник пшениці після Китаю, виробила 113,3 млн тонн пшениці в 2024 році, йдеться в заяві міністерства сільського господарства, опублікованій пізно ввечері в середу. Однак галузевий орган країни заявив, що врожай виявився майже на 6,25% нижчим за оцінку уряду.

Виробництво рису в країні у 2025 році також має досягти рекордного рівня: міністерство оцінює його у 149 мільйонів метричних тонн порівняно зі 137,8 мільйонами тонн минулого року.

Рекордне виробництво пшениці та рису збільшить загальне виробництво продовольчого зерна в країні до 354 мільйонів тонн порівняно з 332,3 мільйонами тонн минулого року.

Доповнення

Високий урожай пшениці в Індії швидко поповнює запаси, а це означає, що країна зможе задовольнити внутрішній попит без імпорту цього року, попри розмови на ринку про те, що їй знадобляться постачання з-за кордону, та потенційне стримування світових цін.

Індія є найбільшим у світі експортером рису, і зростання виробництва допоможе Нью-Делі збільшити постачання, пише видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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