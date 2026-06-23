ГУР снова ударило по логистике оккупантов на пути в Крым - показало, как "минусуют" грузовики рф

В Главном управлении разведки Минобороны показали, как "минусуют" грузовики оккупантов, которые "до сих пор думают, что их логистические маршруты через так называемый сухопутный коридор во временно оккупированный Крым — это безопасная прогулка", пишет УНН.

Доставка на Запорожском направлении отменяется: минус вражеские грузовики на фронте. Оккупанты почему-то до сих пор думают, что их логистические маршруты через так называемый сухопутный коридор во временно оккупированный Крым — это безопасная прогулка. Но у дронов ДАД на это свой взгляд - сообщили в ГУР.

И обнародовали видео "очередных рейсов российского снабжения, которые завершились досрочно".

"Не останавливаемся. Вражеская техника, как и сами оккупанты, будут гореть и впредь!" - подчеркнули в ГУР.

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