Группа из россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости

Украинские и латвийские правоохранители разоблачили участников организованной преступной группы, которые причастны к похищению и убийству жительницы Латвии осенью 2019 года. Двое россиян и четыре украинца убили женщину ради получения недвижимости в более 4 млн евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора в сотрудничестве с правоохранителями Национальной полиции Латвийской Республики разоблачены участники преступной группы, причастные к похищению и убийству жительницы Латвии - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, женщина была владелицей жилого комплекса стоимостью более 4 млн евро на берегу моря в курортном городе Саулкрасти.

Потерпевшая исчезла еще осенью 2019 года. Как отмечается, последний раз ее видели с "клиентом", который приходил осмотреть недвижимость.

После исчезновения женщины правоохранители установили, что двое граждан рф, которые жили в Латвии в статусе беженцев, решили завладеть ее имуществом.

Для этого они пригласили трех знакомых украинцев, которые специально приехали в Латвию для этого.

Под видом потенциальных клиентов участники группы выманили женщину из жилого комплекса, затащили в машину и вывезли за пределы города. Там пытками и угрозами пытались заставить ее переписать на них имение, а когда она отказалась - убили - указали прокуроры.

Граждан рф взяли под стражу правоохранители Латвии. А четырех граждан Украины нашли и задержали в Киевской и Донецкой областях работники департамента уголовного розыска Нацполиции Украины. Среди них и "черный нотариус", который подделал документы на право собственности убитой, чтобы переоформить ее имущество на фигурантов.

Сейчас им сообщено о подозрении. В отношении одного из них уже применена мера пресечения в виде содержания под стражей, указали в ОГП.

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