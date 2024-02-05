Группа из россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  104977 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  104570 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  115635 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224849 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329628 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322750 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284659 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278664 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229672 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Группа из россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости

Группа из двух россиян и четырех украинцев убила латвийскую женщину, чтобы завладеть ее недвижимостью стоимостью более 4 миллионов евро.

Криминал и ЧП •   •  14394 просмотра
Группа из россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости

Правоохранители осмотрели ракету Х-32, которая упала на Харьковщине: искали иностранные компоненты

Первичная экспертиза боеголовки ракеты Х-32, упавшей в Украине, показала, что она была изготовлена в 2023 году и может иметь иностранные компоненты, что дает возможность реагировать на поставки таких компонентов в страну-агрессора.

Война •   •  16196 просмотра
Правоохранители осмотрели ракету Х-32, которая упала на Харьковщине: искали иностранные компоненты

В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали

Аналитики отмечают, что в 2023 году на Prozorro было приобретено 3,8 тысячи автомобилей на сумму 3,7 млрд грн. В то же время в 2021 на такую же сумму удалось закупить почти 5 тысяч автомобилей.

Война •   •  19043 просмотра
В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали

Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что украинские войска освободили половину территорий, оккупированных россией 24 февраля, и остановили их дальнейшее продвижение. Однако россия до сих пор занимает 26% территории Украины.

Война •   •  15513 просмотра
Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский

Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу

Суд продлил срок содержания под стражей бывшего главы Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича еще на 60 суток по обвинению в государственной измене.

Криминал и ЧП •   •  13831 просмотра
Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу

Обманула клиентов банка на почти 86 млн грн: правоохранители задержали экс-менеджера по работе с вип-клиентами

Бывшую сотрудницу банка задержали за то, что она обманула своих бывших клиентов на почти 86 миллионов гривен, обещая кредиты под проценты, а взамен присваивая деньги. Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  13292 просмотра
Обманула клиентов банка на почти 86 млн грн: правоохранители задержали экс-менеджера по работе с вип-клиентами

Украина победит в войне, но сейчас должна усилить мобилизацию и сохранить единство - немецкий генерал

Немецкий генерал заявил, что Украине необходимо усилить мобилизацию, чтобы заменить потери и обновить армию. Он уверен в победе Украины в войне, и подчеркивает важность сохранения единства внутри страны.

Война •   •  14921 просмотра
Украина победит в войне, но сейчас должна усилить мобилизацию и сохранить единство - немецкий генерал

В Пакистане произошла атака на полицейский участок: по меньшей мере 10 погибших

Боевики напали на полицейский участок на северо-западе Пакистана, убив по меньшей мере 10 полицейских и ранив еще шестерых накануне выборов, которые состоятся на этой неделе.

Новости Мира •   •  13545 просмотра
В Пакистане произошла атака на полицейский участок: по меньшей мере 10 погибших

От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины планирует получить 4 миллиарда гривен от приватизации государственных активов в этом году, по словам его председателя.

Экономика •   •  15517 просмотра
От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ

В Киев с визитом прибыл глава МИД Португалии

Министры иностранных дел и образования Португалии прибыли в Украину с двухдневным визитом, чтобы подтвердить свою поддержку восстановлению Украины и обсудить помощь в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  18058 просмотра
В Киев с визитом прибыл глава МИД Португалии