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Група з росіян та українців вбила жительку Латвії заради нерухомості

Група з росіян та українців вбила жительку Латвії заради нерухомості

Київ • УНН

 • 22478 перегляди

Група з двох росіян і чотирьох українців вбила латвійську жінку, щоб заволодіти її нерухомістю вартістю понад 4 мільйони євро.

Українські і латвійські правоохоронці викрили учасників організованої злочинної групи, які причетні до викрадення і вбивства жительки Латвії восени 2019 року. Двоє росіян та чотири українці вбили жінку заради отримання нерухомості у понад 4 млн євро. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора у співпраці із правоохоронцями Національної поліції Латвійської Республіки викрито учасників злочинної групи, які причетні до викрадення і вбивства мешканки Латвії

- йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, жінка була власницею житлового комплексу вартістю понад 4 млн євро на березі моря в курортному місті Саулкрасти. 

Потерпіла зникла ще восени 2019 року. Як зазначається, востаннє її бачили з "клієнтом", який приходив оглянути нерухомість. 

Після зникнення жінки правоохоронці встановили, що двоє громадян рф, які жили у Латвії в статусі біженців, вирішили заволодіти її майном. 

Для цього вони запросили трьох знайомих українців, які спеціально приїхали в Латвію для цього. 

Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за межі міста.  Там тортурами і погрозами намагалися змусити її  переписати на них маєток, а коли вона відмовилась — вбили

- вказали прокурори.

Громадян рф взяли під варту правоохоронці Латвії. А чотирьох громадян України знайшли та затримали в Київській та Донецькій областях працівники департаменту карного розшуку Нацполіції України.  Серед них і "чорний нотаріус", який підробив документи на право власності вбитої, щоб переоформити її майно на фігурантів. 

Наразі їм повідомлено про підозру. Стосовно одного з них вже застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вказали в ОГП. 

У Дніпрі затримали чоловіка за вбивство 11-річної дівчинки 01.02.24, 14:08 • 22814 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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