Група з росіян та українців вбила жительку Латвії заради нерухомості
Київ • УНН
Група з двох росіян і чотирьох українців вбила латвійську жінку, щоб заволодіти її нерухомістю вартістю понад 4 мільйони євро.
Українські і латвійські правоохоронці викрили учасників організованої злочинної групи, які причетні до викрадення і вбивства жительки Латвії восени 2019 року. Двоє росіян та чотири українці вбили жінку заради отримання нерухомості у понад 4 млн євро. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора у співпраці із правоохоронцями Національної поліції Латвійської Республіки викрито учасників злочинної групи, які причетні до викрадення і вбивства мешканки Латвії
За даними слідства, жінка була власницею житлового комплексу вартістю понад 4 млн євро на березі моря в курортному місті Саулкрасти.
Потерпіла зникла ще восени 2019 року. Як зазначається, востаннє її бачили з "клієнтом", який приходив оглянути нерухомість.
Після зникнення жінки правоохоронці встановили, що двоє громадян рф, які жили у Латвії в статусі біженців, вирішили заволодіти її майном.
Для цього вони запросили трьох знайомих українців, які спеціально приїхали в Латвію для цього.
Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за межі міста. Там тортурами і погрозами намагалися змусити її переписати на них маєток, а коли вона відмовилась — вбили
Громадян рф взяли під варту правоохоронці Латвії. А чотирьох громадян України знайшли та затримали в Київській та Донецькій областях працівники департаменту карного розшуку Нацполіції України. Серед них і "чорний нотаріус", який підробив документи на право власності вбитої, щоб переоформити її майно на фігурантів.
Наразі їм повідомлено про підозру. Стосовно одного з них вже застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вказали в ОГП.
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