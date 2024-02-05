Група з росіян та українців вбила жительку Латвії заради нерухомості

Українські і латвійські правоохоронці викрили учасників організованої злочинної групи, які причетні до викрадення і вбивства жительки Латвії восени 2019 року. Двоє росіян та чотири українці вбили жінку заради отримання нерухомості у понад 4 млн євро. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора у співпраці із правоохоронцями Національної поліції Латвійської Республіки викрито учасників злочинної групи, які причетні до викрадення і вбивства мешканки Латвії

За даними слідства, жінка була власницею житлового комплексу вартістю понад 4 млн євро на березі моря в курортному місті Саулкрасти.

Потерпіла зникла ще восени 2019 року. Як зазначається, востаннє її бачили з "клієнтом", який приходив оглянути нерухомість.

Після зникнення жінки правоохоронці встановили, що двоє громадян рф, які жили у Латвії в статусі біженців, вирішили заволодіти її майном.

Для цього вони запросили трьох знайомих українців, які спеціально приїхали в Латвію для цього.

Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за межі міста. Там тортурами і погрозами намагалися змусити її переписати на них маєток, а коли вона відмовилась — вбили