Гройсман подписал план по разминированию территорий, прилегающих к арсеналу в Черниговской области

"Подписал План организации работ по очистке от взрывоопасных предметов населенных пунктов и территорий, прилегающих к 6-му арсеналу Вооруженных сил Украины в Ичнянском районе Черниговской области. Речь об обследовании, выявлении опасности и разминировании", - написал он.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 100 млн грн для восстановления жилья и инфраструктуры, пострадавших в результате взрывов на 6-м арсенале под Ичней на Черниговщине.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.