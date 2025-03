"Грэмми-2022": назвали новую дату церемонии вручения наград

Детали

Церемонию планируют провести в полноценном формате на арене MGM Grand Garden. Ее ведущим станет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

Награды будут вручать в 85 номинациях, среди них есть две новые — "Лучшее музыкальное выступление" в этнической музыке и "Лучший городской альбом" для латиноамериканских исполнителей.

Полный список номинантов на премию "Грэмми" опубликовали 23 ноября. Среди них есть украинский режиссер Таня Муиньо. Клип Montero (Call Me By Your Name), который она сняла для рэпера Lil Nas X, претендует на победу в категории "Лучшее видео".

Напомним

Церемония вручения американской музыкальной премии "Грэмми" сначала должна была состояться 31 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Ее перенесли из-за коронавируса.