"Греммі-2022": назвали нову дату церемонії вручення нагород

Деталі

Церемонію планують провести у повноцінному форматі на арені MGM Grand Garden. Її ведучим стане південноафриканський комік, актор та телеведучий Тревор Ноа.

Нагороди вручатимуть у 85 номінаціях, серед них є дві нові — "Найкращий музичний виступ" в етнічній музиці та "Найкращий міський альбом" для латиноамериканських виконавців.

Повний список номінантів на премію "Греммі" опублікували 23 листопада. Серед них є український режисер Таня Муїньо. Кліп Montero (Call Me By Your Name), який вона зняла для репера Lil Nas X, претендує на перемогу в категорії "Найкраще відео".

Нагадаємо

Церемонія вручення американської музичної премії "Греммі" спочатку мала відбутися 31 січня в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Її перенесли через коронавірус.