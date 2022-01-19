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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Греммі-2022": назвали нову дату церемонії вручення нагород

"Греммі-2022": назвали нову дату церемонії вручення нагород

Київ • УНН

 • 22707 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Цього року церемонія вручення нагород американської премії "Греммі" відбудеться 3 квітня у Лас-Вегасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт організаторів заходу.

Деталі

Церемонію планують провести у повноцінному форматі на арені MGM Grand Garden. Її ведучим стане південноафриканський комік, актор та телеведучий Тревор Ноа.

Нагороди вручатимуть у 85 номінаціях, серед них є дві нові — "Найкращий музичний виступ" в етнічній музиці та "Найкращий міський альбом" для латиноамериканських виконавців.

Повний список номінантів на премію "Греммі" опублікували 23 листопада. Серед них є український режисер Таня Муїньо. Кліп Montero (Call Me By Your Name), який вона зняла для репера Lil Nas X, претендує на перемогу в категорії "Найкраще відео".

Нагадаємо

Церемонія вручення американської музичної премії "Греммі" спочатку мала відбутися 31 січня в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Її перенесли через коронавірус.

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