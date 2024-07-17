Графиков отключений на фоне жары станет больше с 11 часов, из-за непогоды обесточивания в двух областях - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за жары графики отключения электроэнергии действуют в течение всего дня, с наибольшим объемом с 11:00 до 22:00, поскольку аварийные отключения были отменены после восстановления работы оборудования, тогда как 166 населенных пунктов в двух областях остались без электричества из-за непогоды.
Графики отключений электроэнергии на фоне держащейся на максимуме жары действуют в течение всех суток, наибольший объем с 11:00 до 22:00. Аварийные отключения отменили на фоне возвращения в работу оборудования, которое выходило из строя. Непогода оставила без света 166 населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Потребление
«Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера выходило из строя на одном из энергообъектов. Аварийные отключения во всех областях отменены. Сейчас действуют графики почасовых отключений», - говорится в сообщении.
О возвращении к графикам сообщили в ряде регионов после аварийных отключений17 июля 2024, 06:39 • 13530 просмотров
Сегодня, 17 июля, облэнерго, как указано, применяют ограничения потребления в течение всех суток. По прогнозу, сегодня жара удержится на максимальной отметке.
«Из-за роста потребления во время жары четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди», - отметили в Укрэнерго.
Импорт и экспорт
Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе импорт останется на пониженном уровне. Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 24 959 МВт-ч, с максимальной мощностью 1 271 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.
Обесточивание
Из-за грозы и швальный ветер на утро остаются без энергопитания полностью и частично 166 населенных пунктов на Закарпатье и Львовщине.
По другим причинам на утро остаются обесточенными 493 населенных пункта.
Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Черниговской областях.