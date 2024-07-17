Графиков отключений на фоне жары станет больше с 11 часов, из-за непогоды обесточивания в двух областях - Укрэнерго

Графики отключений электроэнергии на фоне держащейся на максимуме жары действуют в течение всех суток, наибольший объем с 11:00 до 22:00. Аварийные отключения отменили на фоне возвращения в работу оборудования, которое выходило из строя. Непогода оставила без света 166 населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

«Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера выходило из строя на одном из энергообъектов. Аварийные отключения во всех областях отменены. Сейчас действуют графики почасовых отключений», - говорится в сообщении.

О возвращении к графикам сообщили в ряде регионов после аварийных отключений

Сегодня, 17 июля, облэнерго, как указано, применяют ограничения потребления в течение всех суток. По прогнозу, сегодня жара удержится на максимальной отметке.

«Из-за роста потребления во время жары четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди», - отметили в Укрэнерго.

Импорт и экспорт

Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе импорт останется на пониженном уровне. Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 24 959 МВт-ч, с максимальной мощностью 1 271 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за грозы и швальный ветер на утро остаются без энергопитания полностью и частично 166 населенных пунктов на Закарпатье и Львовщине.

По другим причинам на утро остаются обесточенными 493 населенных пункта.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Черниговской областях.