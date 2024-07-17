В нескольких регионах были отменены аварийные отключения электроэнергии, вместо этого введены плановые почасовые отключения, сообщили в облэнерго и ДТЭК, пишет УНН.

Детали

На Днепропетровщине и Донетчине, по данным ДТЭК, экстренные отключения отменены. "Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Они сегодня действуют в течение всех суток с высокой вероятностью применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00", - указали в ДТЭК.

По данным Сумыоблэнерго, на утро 17 июля НЭК "Укрэнерго" отменило все аварийные отключения и на территории Сумщины, в области применяются только графики почасовых отключений.

В Харьковской области, где накануне тоже вводили аварийные отключения, по данным Харьковоблэнерго, сегодня, 17 июля, применяется график почасовых отключений (ГПВ).

"Полтаваоблэнерго" также сообщило лишь о графике почасовых отключений на Полтавщине на 17 июля, после аварийных отключений накануне.

В Запорожской области после вчерашних аварийных отключений, по информации Запорожьеоблэнерго, в течение суток, 17 июля, действуют графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и юридических потребителей.

Как сообщили в Кировоградоблэнерго, 17 июля, по приказу НЭК "Укрэнерго", на Кировоградщине также будет действовать график почасовых отключений электроэнергии, после вчерашних аварийных отключений.

Напомним

16 июля в семи областях Украины вводили аварийные отключения на фоне выхода из строя оборудования на одном из объектов энергетики ночью.