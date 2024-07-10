Потребление электроэнергии растет из-за жары, графики отключений применяют в течение всех суток, после 13 часов их должно быть больше, ожидается импорт и аварийная помощь из соседних стран. После того, как в Ровенской области ночью подвергся вражеской атаке объект энергетической инфраструктуры, продолжается ликвидация последствий удара, сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Сегодня, 10 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. По прогнозу, с 10:00 до 13:00 будет действовать две очереди графиков отключений, в остальные часы суток - три очереди. Потребление растет из-за жары. Во вторник, 9 июля, максимальное потребление на 5,4% превышало аналогичный показатель понедельника", - указали в компании.

В Укрэнерго призвали экономно использовать электроэнергию, когда по графику возвращается свет. А также ограничить использование кондиционеров и не включать мощные электроприборы одновременно.

Последствия атаки

"Ночью россияне совершили очередную дроновую атаку на объект энергетической инфраструктуры в Ровенской области. Продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Электроснабжение потребителей, которое прерывалось в результате атаки, было восстановлено по резервным схемам", - сообщили в Укрэнерго.

График отключений должен остаться неизменным, несмотря на ночную дроновую атаку рф на энергообъекты на западе - Укрэнерго

Аварийная помощь

Вчера, с 20:00 до 22:00, для уменьшения объема отключений, как указано, привлекались аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии. Сегодня в вечерние часы также планируется привлекать аварийные поставки из европейских стран для компенсации доли дефицита энергии в системе и поддержания резервов.

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 28 487 МВт-ч, с максимальной мощностью 1444 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

На утро остаются обесточенными 528 населенных пунктов.

Из-за непогоды: обесточиваний нет.

Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.