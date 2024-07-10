Несмотря на ночную дроновую атаку российских войск на энергообъекты на западе Украины, график отключений электроэнергии на сегодня должен остаться неизменным. Об этом в эфире канала "Мы-Украина+" сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет УНН.

В регионах, кроме прифронтовых зон, конечно, где из-за постоянных обстрелов потребители могут находиться без света просто из-за повреждения сетей, во всех остальных регионах - ситуация плюс-минус одинаковая. И это также касается западного региона, где буквально несколько часов назад россияне совершили достаточно серьезную атаку на объект "Укрэнерго". Но даже несмотря на повреждения, которые были нанесены, мы не планируем в западном регионе менять каким-то образом график. То есть, и в западных, и в южных, и в центральных, и в южных и в восточных регионах, кроме прифронтовых районов, ситуация с энергопитанием примерно одинаковая - отметил Кудрицкий, которого цитируют в пресс-службе компании.

Напомним

В Ровенской области в результате вражеской дроновой атаки на энергообъект ночью были обесточены отдельные районы области.