Гонконг страдает от жары: из-за изменения климата экстремальная погода будет появляться чаще
Киев • УНН
В Гонконге было зафиксировано самое жаркое за последние 40 лет летнее солнцестояние - 34°C. Метеорологи предупреждают о более жарком, чем обычно, лете из-за изменения климата и серии периодов сильной жары.
На півдні регіону фіксуються сильні повені; на півночі а високі температури призводять до посухи. Напиши ПИСЬМО из сообщения на South China Morning Post.
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В Гонконге зафиксировано самое жаркое летнее солнцестояние за последние 40 лет. На этой неделе температура достигла 34 градусов по Цельсию. В то же время метеорологи предупреждают о более жарком, чем обычно, лете. Это связано с процессом изменения климата, и в этом смысле речь идет о серии волн тепла.
"Под влиянием субтропического хребта над Гуандуном в ближайшие пару дней будет стабильно очень жарко. На фоне потепления летние температуры в Гонконге демонстрируют значительную долгосрочную тенденцию к росту", - объясняет Дженнифер ИП Линг, научный сотрудник обсерватории. Как ожидается, к 2081 году среднегодовая температура в городе Гонконг повысится на 2 градуса.
Дополнение
Экстремальные погодные условия также наблюдались по всей стране.
Например на юге Китая продолжаются сильные наводнения. Их масштаб таков, что речь идет о событии, которое случается лишь раз в столетие. С четверга проливные дожди затопили провинцию Гуандун, самую густонаселенную с ее 127 миллионами жителей и наиболее экономически процветающую со столицей Гуанчжоу, портовым городом к северо-востоку от Гонконга.
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