Гонконг потерпає від спеки: через зміни клімату екстремальна погода з’являтиметься частіше
Київ • УНН
У Гонконзі було зафіксовано найспекотніше за останні 40 років літнє сонцестояння - 34°C. Метеорологи попереджають про більш жарке, ніж зазвичай, літо через зміни клімату і серії періодів сильної спеки.
На півдні регіону фіксуються сильні повені; на півночі а високі температури призводять до посухи. Пише УНН із посиланням на South China Morning Post.
Деталі
У Гонконзі зафіксоване найспекотніше літнє сонцестояння за останні 40 років. На цьому тижны температура сягнула 34 градусів за Цельсієм. Водночас метеорологи попереджають про більш спекотне, ніж зазвичай, літо. Це пов’язано з процесом зміни клімату, і в цьому сенсі йдеться про низку хвиль спеки.
"Під впливом субтропічного хребта над Гуандуном в найближчі пару днів буде стабільно дуже спекотно. На тлі потепління літні температури в Гонконзі демонструють значну довгострокову тенденцію до зростання ", - пояснує Дженніфер Іп Лінг, науковий співробітник обсерваторії. Як очікується, до 2081 року середньорічна температура в місті Гонконг підвищиться на 2 градуси.
Доповнення
Екстремальні погодні умови також спостерігалися по всій країні.
Наприклад на півдні Китаю тривають сильні повені. Їх масштаб такий, що мова йде про подію, яка трапляється лише раз на століття. З четверга проливні дощі затопили провінцію Гуандун, найбільш густонаселену з її 127 мільйонами жителів і найбільш економічно процвітаючу зі столицею Гуанчжоу, портовим містом на північний схід від Гонконгу.
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