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Главный прокурор Карим Хан о казнях украинских военных: МУС может взяться за эти дела

Главный прокурор Карим Хан о казнях украинских военных: МУС может взяться за эти дела

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 08:29  •  5041 просмотра

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Главный прокурор МУС заявил о юрисдикции суда по расследованию казней военнопленных в Украине. По данным Офиса Генпрокурора, российские оккупанты казнили 93 украинских военных на поле боя.

Международный уголовный суд (МУС) имеет юрисдикцию в отношении событий в Украине, заявил главный прокурор МУС Карим Хан в контексте случаев предполагаемых казней военнопленных, сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Каждое положение Римского статута... применимо, они все имеют значение. Наша работа заключается в том, чтобы применять методологический подход, организовывать стратегию расследования. И послание должно быть уже четким: независимо от того, является ли кто-то главой государства, правительства, командиром или солдатом, как говорит генеральный секретарь (ООН), даже войны имеют правила, и никто не имеет права казнить гражданского человека или военнопленного... И если такой человек действует безнаказанно, то это может быть в юрисдикции МУС, ведь мы имеем юрисдикцию по событиям в Украине

- сказал Хан на встрече с украинскими журналистами в МУС в Гааге.

Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту из-за расстрела украинских в Донецкой области1 октября 2024, 17:54 • 21597 просмотров

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, пока известно, что российские оккупанты казнили 93 украинских военных именно на поле боя. 80% этих казней произошли в этом году. Это свидетельствует о серьезном увеличении таких случаев.  

В течение зимы ООН зафиксировала казнь российскими оккупантами 32 украинских пленных26 марта 2024, 20:59 • 34856 просмотров

17 марта 2023 года Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест российского президента владимира путина и уполномоченного при президенте рф по правам ребенка марии львовой-беловой. Это решение принято в связи с вероятной ответственностью за военное преступление - незаконную депортацию детей.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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