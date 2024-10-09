Головний прокурор Карім Хан про страти українських військових: МКС може взятися за ці справи

Міжнародний кримінальний суд (МКС) має юрисдикцію щодо подій в Україні, заявив головний прокурор МКС Карім Хан у контексті випадків імовірних страт військовополонених, повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Кожне положення Римського статуту… можна застосувати, вони всі мають значення. Наша робота полягає у тому, щоб застосовувати методологічний підхід, організовувати стратегію розслідування. І послання має бути уже чітким: незалежно від того, чи є хтось головою держави, уряду, командиром або солдатом, як каже генеральний секретар (ООН), навіть війни мають правила, і ніхто не має права страчувати цивільну людину або військовополоненого… І якщо така людина діє безкарно, то це може бути в юрисдикції МКС, адже ми маємо юрисдикцію щодо подій в Україні