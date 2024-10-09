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Головний прокурор Карім Хан про страти українських військових: МКС може взятися за ці справи

Головний прокурор Карім Хан про страти українських військових: МКС може взятися за ці справи

Київ • УНН

 • 13872 перегляди

Головний прокурор МКС заявив про юрисдикцію суду щодо розслідування страт військовополонених в Україні. За даними Офісу Генпрокурора, російські окупанти стратили 93 українських військових на полі бою.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) має юрисдикцію щодо подій в Україні, заявив головний прокурор МКС Карім Хан у контексті випадків імовірних страт військовополонених, повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Кожне положення Римського статуту… можна застосувати, вони всі мають значення. Наша робота полягає у тому, щоб застосовувати методологічний підхід, організовувати стратегію розслідування. І послання має бути уже чітким: незалежно від того, чи є хтось головою держави, уряду, командиром або солдатом, як каже генеральний секретар (ООН), навіть війни мають правила, і ніхто не має права страчувати цивільну людину або військовополоненого… І якщо така людина діє безкарно, то це може бути в юрисдикції МКС, адже ми маємо юрисдикцію щодо подій в Україні

- сказав Хан на зустрічі з українськими журналістами в МКС у Гаазі.

Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через розстріл українських на Донеччині01.10.24, 20:54 • 21968 переглядiв

Доповнення

За даними Офісу Генпрокурора, наразі відомо, що російські окупанти стратили 93 українських військових саме на полі бою. 80% цих страт відбулися в цьому році. Це свідчить про серйозне збільшення таких випадків.  

Упродовж зими ООН зафіксувала страту російськими окупантами 32 українських полонених26.03.24, 22:59 • 35068 переглядiв

17 березня 2023 року Палата попереднього провадження МКС видала ордери на арешт російського президента володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини марії львової-бєлової. Це рішення ухвалено у зв’язку з імовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконну депортацію дітей.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
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