Головний прокурор Карім Хан про страти українських військових: МКС може взятися за ці справи
Київ • УНН
Головний прокурор МКС заявив про юрисдикцію суду щодо розслідування страт військовополонених в Україні. За даними Офісу Генпрокурора, російські окупанти стратили 93 українських військових на полі бою.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) має юрисдикцію щодо подій в Україні, заявив головний прокурор МКС Карім Хан у контексті випадків імовірних страт військовополонених, повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.
Кожне положення Римського статуту… можна застосувати, вони всі мають значення. Наша робота полягає у тому, щоб застосовувати методологічний підхід, організовувати стратегію розслідування. І послання має бути уже чітким: незалежно від того, чи є хтось головою держави, уряду, командиром або солдатом, як каже генеральний секретар (ООН), навіть війни мають правила, і ніхто не має права страчувати цивільну людину або військовополоненого… І якщо така людина діє безкарно, то це може бути в юрисдикції МКС, адже ми маємо юрисдикцію щодо подій в Україні
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Доповнення
За даними Офісу Генпрокурора, наразі відомо, що російські окупанти стратили 93 українських військових саме на полі бою. 80% цих страт відбулися в цьому році. Це свідчить про серйозне збільшення таких випадків.
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