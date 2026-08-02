Главный генерал США в Европе предупредил Пентагон о нехватке сил для защиты Израиля - WP

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич направил письменное уведомление высокопоставленным чиновникам Пентагона, в котором указал, что без еще одного эсминца ВМС он будет вынужден выбрать защиту "родины" - Соединенных Штатов - вместо защиты Израиля. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, информирует УНН.

Детали

По словам одного из собеседников издания, обращение Гринкевича согласуется с предыдущими обращениями в Пентагон от других высших военных генералов, и "это случается, когда командиры конкурируют за ограниченные ресурсы и оружие".

Предупреждение генерала прозвучало в тревожный момент пятимесячного конфликта, поскольку почти ежедневные атаки возобновились после провала мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а интенсивность операции истощила запасы ключевого оборонительного оружия США - говорится в статье.

Авторы указывают, что Европейское командование НАТО играет центральную роль в этой миссии, поскольку оно координирует военные операции в Средиземном море. В то же время его силы должны оставаться готовыми к вероятному вторжению России на территорию, охраняемую Альянсом. При этом РФ также представляет угрозу для Соединенных Штатов, поскольку ее баллистические ракеты способны достичь материковой части США.

Напомним

По информации CBS News, США и Израиль планируют новую кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, которая может стать одной из самых жестких. Удары могут быть нанесены уже в течение выходных, но решение президентом США Трампом еще не принято.

Трамп заявил о согласии ХАМАС на полное разоружение, но Израиль не поддержал условия сделки