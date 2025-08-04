Главы МИД Украины и Японии обсудили восстановление и ответственность рф за преступление агрессии
Киев • УНН
Заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Японии Такеши Иваей. Стороны обсудили ситуацию на фронте, санкции против РФ и участие Японии в восстановлении Украины.
Во время визита в Японию заместитель главы МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Такеши Иваей. Стороны обсудили ситуацию на украинском фронте, дипломатические усилия для достижения справедливого мира и санкции против рф. Особое внимание уделили участию Японии в восстановлении Украины, сообщило МИД Украины, передает УНН.
Первый день моего визита в Японию завершился на высокой ноте - теплой и содержательной встречей с моим коллегой и верным другом Украины, министром иностранных дел Такеши Иваей. Мы обсудили ситуацию на поле боя, текущие дипломатические усилия для достижения справедливого мира, санкционную политику, сотрудничество в рамках ООН и общие вызовы безопасности для наших стран
Он подчеркнул, что ключевым вопросом было "привлечение рф к ответственности за преступление агрессии".
Я поблагодарил Японию за ее роль в основной группе Специального трибунала, реестре убытков и механизме компенсации. Я также выразил искреннюю благодарность за щедрую финансовую, гуманитарную поддержку и помощь в восстановлении со стороны Японии
Сибига также отметил, что впереди "проведение Японией Конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине, что является решающим шагом для восстановления безопасной Украины".
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