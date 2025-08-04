Главы МИД Украины и Японии обсудили восстановление и ответственность рф за преступление агрессии

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Эксклюзив
15:11 • 38155 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 39038 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 72628 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 109117 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 69735 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
4 августа, 07:56 • 68619 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
4 августа, 07:35 • 71853 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
4 августа, 07:19 • 69302 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 62714 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 80894 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
57%
750мм
Популярные новости
Польша рассматривает возвращение визового режима для Украины: стала известна причина4 августа, 12:44 • 23091 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 35149 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 39893 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo15:58 • 16470 просмотра
"Им все равно, сколько людей в Украине убивает Россия": Трамп собирается существенно повысить пошлины на товары из Индии16:28 • 30970 просмотра
публикации
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
15:11 • 38142 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 72616 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 109105 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 242178 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 330046 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Харьков
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo15:58 • 16538 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 39997 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 35253 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 43368 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 347919 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
MIM-23 Hawk
Дія (сервис)
Вашингтон Пост
WhatsApp

Главы МИД Украины и Японии обсудили восстановление и ответственность рф за преступление агрессии

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Японии Такеши Иваей. Стороны обсудили ситуацию на фронте, санкции против РФ и участие Японии в восстановлении Украины.

Главы МИД Украины и Японии обсудили восстановление и ответственность рф за преступление агрессии

Во время визита в Японию заместитель главы МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Такеши Иваей. Стороны обсудили ситуацию на украинском фронте, дипломатические усилия для достижения справедливого мира и санкции против рф. Особое внимание уделили участию Японии в восстановлении Украины, сообщило МИД Украины, передает УНН.

Первый день моего визита в Японию завершился на высокой ноте - теплой и содержательной встречей с моим коллегой и верным другом Украины, министром иностранных дел Такеши Иваей. Мы обсудили ситуацию на поле боя, текущие дипломатические усилия для достижения справедливого мира, санкционную политику, сотрудничество в рамках ООН и общие вызовы безопасности для наших стран 

- сообщил Сибига.

Он подчеркнул, что ключевым вопросом было "привлечение рф к ответственности за преступление агрессии".

Я поблагодарил Японию за ее роль в основной группе Специального трибунала, реестре убытков и механизме компенсации. Я также выразил искреннюю благодарность за щедрую финансовую, гуманитарную поддержку и помощь в восстановлении со стороны Японии 

– добавил министр иностранных дел.

Сибига также отметил, что впереди "проведение Японией Конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине, что является решающим шагом для восстановления безопасной Украины".

Российский террор против Киева вчера был пощечиной Путина всем мирным усилиям - Сибига01.08.25, 19:31 • 6159 просмотров

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
Организация Объединенных Наций
Япония
Украина