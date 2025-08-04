Глави МЗС України та Японії обговорили відбудову та відповідальність рф за злочин агресії
Київ • УНН
Заступник очільника МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю. Сторони обговорили ситуацію на фронті, санкції проти рф та участь Японії у відбудові України.
Під час візиту до Японії заступник очільник МЗС Андрій Сибіга провів зустріч із міністром закордонних справ Такеші Іваєю. Сторони обговорили ситуацію на українському фронті, дипломатичні зусилля для досягнення справедливого миру та санкції проти рф. Особливу увагу приділили участі Японії у відбудові України, повідомило МЗС України, передає УНН.
Перший день мого візиту до Японії завершився на високій ноті - теплою та змістовною зустріччю з моїм колегою та вірним другом України, міністром закордонних справ Такеші Іваєю. Ми обговорили ситуацію на полі бою, поточні дипломатичні зусилля для досягнення справедливого миру, санкційну політику, співпрацю в рамках ООН та спільні безпекові виклики для наших країн
Він підкреслив, що ключовим питанням було "притягнення рф до відповідальності за злочин агресії".
Я подякував Японії за її роль в основній групі Спеціального трибуналу, реєстрі збитків та механізмі компенсації. Я також висловив щиру вдячність за щедру фінансову, гуманітарну підтримку та допомогу у відбудові з боку Японії
Сибіга також зазначив, що попереду "проведення Японією Конференції з питань протимінної діяльності в Україні, що є вирішальним кроком для відбудови безпечної України".
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