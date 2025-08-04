Глави МЗС України та Японії обговорили відбудову та відповідальність рф за злочин агресії

Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ

Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ

Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ

Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ 4 серпня, 13:37 • 34740 перегляди