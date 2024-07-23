Директор Секретной службы США Кимберли Читл уйдет в отставку из-за того, что ее служба не смогла предотвратить покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Читл написала письмо работникам Секретной службы, в котором сообщила им, что "в свете последних событий" "с тяжелым сердцем" решила уйти в отставку.

Как пишет CNBC, за день до решения об отставке члены комитета Палаты представителей раскритиковали Читл из-за действий Секретной службы накануне митинга, где на Трампа совершили покушение.

Также председатель Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер сказал, что отставка Читл не отменяет требование комиссии о "большей подотчетности" Секретной службы.

По его словам, нужен полный анализ того, как именно произошли сбои в системе безопасности, чтобы их можно было предотвратить в дальнейшем.

У зв’язку із замахом на Трампа керівницю Секретної служби США викликали на слухання у Конгрес

Дополнение

Тем временем президент США Джо Байден косвенно подтвердил ее увольнение. Лидер Белого дома поблагодарил уже экс-руководительницу Секретной службы, пожелав ей "всего наилучшего".

Вскоре я планирую назначить нового директора (Секретной службы - ред.) - заявил Байден на своей странице в X.

Он также отметил, что с нетерпением ждет выводов независимого расследования, которое должно установить, что произошло 13 июля.

Напомним

В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Агенты Секретной службы вывели бывшего президента США Дональда Трампа со сцены после того, как он упал на землю на митинге в Батлере.

Позже Трамп сообщил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.

Трамп зустрівся з директоркою Секретної служби після замаху - ЗМІ