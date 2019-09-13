Глава МИД Литвы о выдаче Цемаха: это не был равноправный обмен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Обмен подозреваемого в деле о сбитом боинге МН17 Владимира Цемаха не был равноправным. Об этом в эфире “Свобода слова с Савиком Шустером” сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает УНН.
“Мы все рады, что заключенные вернулись домой, особенно моряки, которые были задержаны незаконно в результате нескрываемой агрессии со стороны РФ, конечно же и Олег Сенцов и другие, но опять же, это не был равноправный обмен, потому что цена была слишком большая”, — сказал Линкявичус.
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Глава литовского МИД добавил, что выдача Владимира Цемаха не повлияет на перспективу продления санкции со стороны ЕС в отношении РФ.
Напомним, ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц из РФ.