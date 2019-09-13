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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50046 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109922 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101809 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108984 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119098 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147973 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148433 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140422 просмотра

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5 марта, 15:49 • 187230 просмотра

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Глава МИД Литвы о выдаче Цемаха: это не был равноправный обмен

Глава МИД Литвы о выдаче Цемаха: это не был равноправный обмен

Киев  •  УНН

 • 12494 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Обмен подозреваемого в деле о сбитом боинге МН17 Владимира Цемаха не был равноправным. Об этом в эфире “Свобода слова с Савиком Шустером” сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает УНН.

“Мы все рады, что заключенные вернулись домой, особенно моряки, которые были задержаны незаконно в результате нескрываемой агрессии со стороны РФ, конечно же и Олег Сенцов и другие, но опять же, это не был равноправный обмен, потому что цена была слишком большая”, — сказал Линкявичус.

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Глава литовского МИД добавил, что выдача Владимира Цемаха не повлияет на перспективу продления санкции со стороны ЕС в отношении РФ.

Напомним, ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц из РФ.

Украинские Национальные Новости

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