Глава МЗС Литви про видачу Цемаха: це не був рівноправний обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Обмін підозрюваного в справі про збитий боїнг МН17 Володимира Цемаха не був рівноправним. Про це в ефірі "Свобода слова з Савіком Шустером" сказав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, передає УНН.
"Ми всі раді, що ув'язнені повернулися додому, особливо моряки, які були затримані незаконно в результаті неприхованої агресії з боку РФ, звичайно ж і Олег Сенцов і інші, але знову ж таки, це не був рівноправний обмін, тому що ціна була занадто велика", - сказав Лінкявічус.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фігурант у справі MH17 Цемах повернувся в "ДНР"
Глава литовського МЗС додав, що видача Володимира Цемаха не вплине на перспективу продовження санкцій з боку ЄС щодо РФ.
Нагадаємо, ЄС продовжив санкції проти фізичних та юридичних осіб з РФ.