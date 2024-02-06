Глава МИД Португалии обсудил с Кулебой финансовые и военные вызовы с которыми столкнулась Украина

Министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньйо со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудили некоторые вызовы финансового и военного типа с которыми столкнулась Украина. Об этом Кравиньо заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Мы имели возможность поговорить о динамике современной ситуации. Подробно обсудили некоторые вызовы финансового типа, военного типа с которыми столкнулась Украина. Как мы понимаем эти вызовы не только украинские, это и наши вызовы ... Мы обязаны поддерживать Украину в пределах наших возможностей. - рассказал Кравийньо.

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По его словам, они также обсудили внешнюю политику Португалии в связи с выборами в стране.

Следующее правительство также будет ознакомлено с нашими позициями. Я не вижу никаких причин, что общая поддержка Украины португальским политическим сектором... Поэтому я не могу предвидеть никаких изменений в постоянной поддержке Португалии Украины, поскольку поддержка, которую Португалия оказывает Украине реализует о том, что думает португальский народ. Я не думаю, что португальский народ изменится за один день. - заявил Кравийньо.

Дополнение

Кулеба обсудил с главой МИД Португалии использование замороженных российских активов.