Голова МЗС Португалії обговорив з Кулебою фінансові та військові виклики з якими зіткнулася Україна

Міністр закордонних справ Португалії Жуау Гомеш Кравіньйо з своїм українським колегою Дмитром Кулебою обговорили деякі виклики фінансового та військового типу з якими зіткнулася Україна. Про це Кравіньйо заявив під час пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Ми мали нагоду поговорити про динаміку сичасної ситуації. Детально обговорили деякі виклики фінансового типу, військового типу з якими зіткнулася Україна. Як ми розуміємо ці виклики не тільки українські, це й наші виклики…Ми зобовязані підтримувати Україну в межах наших можливостей.

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За його словами, вони також обговорили зовнішню політику Португалії у звязку з виборами в країні.

Наступний уряд також буде ознайомлений з нашими позиціями. Я не бачу жодних причин, що загальна підтримка України португальським політичним сектором…Тому я не можу передбачати жодних змін в постійній підтримці Португалії України, оскільки підтримка, яку Португалія надає Україні реалізує про, що думає португальський народ. Я не думаю, що португальський народ зміниться за один день.