Глава МИД Ирана заявил, что отправится в Женеву для встречи с европейскими коллегами

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что в пятницу отправится в Женеву для встречи с европейскими коллегами. Это будут первые переговоры с начала ударов Израиля по территории Ирана, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в пятницу он отправится в Женеву для встреч со своими европейскими коллегами, что станет первыми переговорами с момента начала Израилем авиаударов по Исламской Республике - говорится в сообщении.

Напоминание

По сообщениям израильских СМИ, Иран выпустил около 30 баллистических ракет утром в четверг, нанеся прямой удар по главной больнице на юге Израиля, медицинскому центру "Сорока", и еще два удара в центральных городах Холон и Рамат-Ган, в результате которых десятки людей были ранены, в том числе шесть в тяжелом состоянии.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что в случае присоединения Соединенных Штатов Америки к израильским атакам Тегеран нанесет удары "всюду, где найдет цели".