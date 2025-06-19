Глава МЗС Ірану заявив, що вирушить до Женеви для зустрічі з європейськими колегами

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що у п’ятницю вирушить до Женеви для зустрічі з європейськими колегами. Це будуть перші переговори від початку ударів Ізраїлю по території Ірану, пише УНН з посиланням на AP.

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що у п'ятницю він вирушить до Женеви для зустрічей зі своїми європейськими колегами, що стане першими переговорами з моменту початку Ізраїлем авіаударів по Ісламській Республіці - говориться у повідомленні.

Нагадування

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, Іран випустив близько 30 балістичних ракет вранці в четвер, завдавши прямого удару по головній лікарні на півдні Ізраїлю, медичному центру "Сорока", і ще два удари у центральних містах Холон і Рамат-Ган, у результаті яких десятки людей були поранені, у тому числі шість у тяжкому стані.

Заступник глави Міністерства закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі заявив, що у разі приєднання Сполучених Штатів Америки до ізраїльських атак Тегеран завдасть ударів "всюди, де знайде цілі".