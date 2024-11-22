Глава МИД Чехии прибыл в Киев

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сегодня, 22 ноября, прибыл с визитом в Киев. Об этом дипломат сообщил в соцсети X, передает УНН.

Сегодня утром я прибыл в Киев. Меня интересует, как украинцы справляются с обстрелами, как работают чешские проекты на местах и как лучше всего направить международную помощь в ближайшие месяцы. Обо всем этом я расскажу здесь