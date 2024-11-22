Глава МИД Чехии прибыл в Киев
Киев • УНН
Ян Липавский посетил Киев для оценки ситуации с обстрелами и чешскими проектами. Министр поддерживает мирный план Зеленского, отвергнув идею временной оккупации территорий россией.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сегодня, 22 ноября, прибыл с визитом в Киев. Об этом дипломат сообщил в соцсети X, передает УНН.
Сегодня утром я прибыл в Киев. Меня интересует, как украинцы справляются с обстрелами, как работают чешские проекты на местах и как лучше всего направить международную помощь в ближайшие месяцы. Обо всем этом я расскажу здесь
Дополнение
Глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на заявление президента страны Петра Павла, который считает, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории могут временно оставаться под контролем России. Он подчеркнул, что доверять можно только "мирному плану" Президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним
Чехия инициировала закупку на деньги ЕС боеприпасов для Украины в третьих странах. Соединенные Штаты ожидали, что благодаря чешской инициативе до конца года будет поставлен в Украину один миллион снарядов.