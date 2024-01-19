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Гибридные системы ПВО используются для прикрытия инфраструктуры и военных объектов - Игнат

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 08:54  •  23942 просмотра

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Гибридные системы противовоздушной обороны Украины, которые могут действовать на расстоянии до 15 километров, используются для защиты инфраструктуры и военных объектов. Украина также сосредотачивается на модернизации переносных зенитно-ракетных комплексов для повышения обороноспособности.

Гибридные системы противовоздушной обороны, которые имеет Украина, не являются дальнобойными, они могут работать на расстоянии до 15 километров. ПВО используется для защиты военных объектов и инфраструктуры. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Игнат, что практика сочетания советского и западного вооружения уже ранее использовалась вооруженными силами, в частности, в авиации. Отмечается, что речь об использовании ракет западного производства на советских самолетах, которые имеет Украина.

Эти системы, о которых мы сейчас говорим, они не являются такими дальнобойными. Могут работать где-то до 15 километров. Поэтому рассчитывать на то, что мы можем сбивать на дальних расстояниях, не приходится. Но прикрывать ими локально объекты критической инфраструктуры, военные объекты или что-то другое - почему бы нет

- добавил Игнат.

Он подчеркнул, что если есть определенный запас ракет, есть куда их устанавливать "будем использовать все, что возможно".

Будем заниматься небольшой модернизацией ПЗРК, как это сейчас делают мобильные огневые группы. Оснащение их (ПЗРК - ред.) тепловизионным оборудованием, чтобы увеличить показатель сбития воздушных целей

- резюмировал Игнат.

Напомним

17 января гибридная система противовоздушной обороны проекта FrankenSAM впервые была успешно применена в бою, сбив вражеский БПЛА на расстоянии 9 километров.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Гібридні системи ППО використовуються для прикриття інфраструктури та військових об'єктів - Ігнат
Hybrid air defense systems are used to cover infrastructure and military facilities - Ihnat
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Гибридные системы ПВО используются для прикрытия инфраструктуры и военных объектов - Игнат

Гибридные системы противовоздушной обороны Украины, которые могут действовать на расстоянии до 15 километров, используются для защиты инфраструктуры и военных объектов. Украина также сосредотачивается на модернизации переносных зенитно-ракетных комплексов для повышения обороноспособности.

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