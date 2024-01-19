Гібридні системи ППО використовуються для прикриття інфраструктури та військових об'єктів - Ігнат

Гібридні системи протиповітряної оборони, які має Україна, не є далекобійними, вони можуть працювати на відстані до 15 кілометрів. ППО використовується для захисту військових об’єктів та інфраструктури. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Ігнат, що практика поєднання радянського та західного озброєння вже раніше використовувалася збройними силами, зокрема, у авіації. Зазначається, що мова про використання ракет західного виробництва на радянських літаках, які має Україна.

Ці системи, про які ми зараз говоримо, вони не є такими далекобійними. Можуть працювати десь до 15 кілометрів. Тому розраховувати на те, що ми можемо збивати на далеких відстанях, не доводиться. Але прикривати ними локально об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше - чому б ні - додав Ігнат.

Він наголосив, що якщо є певний запас ракет, є куди їх встановлювати "будемо використовувати усе, що можливо".

Будемо займатися невеличкою модернізацією ПЗРК, як це зараз роблять мобільні вогневі групи. Оснащення їх (ПЗРК - ред.) тепловізійним обладнанням, щоб збільшити показник збиття повітряних цілей - резюмував Ігнат.

Нагадаємо

17 січня гібридна система протиповітряної оборони проекту FrankenSAM вперше була успішно застосована в бою, збивши ворожий БПЛА на відстані 9 кілометрів.