Гібридна ППО FrankenSAM збила "шахед" з відстані 9 км: система використовувалась вперше

Сьогодні вночі одна з гібридних систем ППО з портфеля проєктів FrankenSAM була вперше успішно використана в бойових умовах. Нею було збито ворожий БПЛА на відстані 9 кілометрів. Про це повідомив голова Мінстратегпром Олександр Камишін під час брифінгу в Давосі, передає кореспондентка УНН.

Деталі

Ми вирішили зробити саморобну ППО. Взяли радянські компоненти і застосували західні ракети до них. Або брали західні пускові установки до яких ми застосовували радянські ракети. Ось так ми пережили цю зиму і я радий повідомити, що одна з таких систем вже вперше була сьогодні вночі використана успішно. Ми за 9 кілометрів збили "шахед" і це перше використання такої системи. У нас приблизно 5 проектів у цьому портфелі. Я дуже радий, що всі системи ми вже розгорнули на полі битви, захищаючи наші небеса і наших людей