Гібридна ППО FrankenSAM збила "шахед" з відстані 9 км: система використовувалась вперше
Київ • УНН
Гібридна система протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM вперше була успішно застосована в бою, збивши ворожий БПЛА на відстані 9 кілометрів.
Сьогодні вночі одна з гібридних систем ППО з портфеля проєктів FrankenSAM була вперше успішно використана в бойових умовах. Нею було збито ворожий БПЛА на відстані 9 кілометрів. Про це повідомив голова Мінстратегпром Олександр Камишін під час брифінгу в Давосі, передає кореспондентка УНН.
Деталі
Ми вирішили зробити саморобну ППО. Взяли радянські компоненти і застосували західні ракети до них. Або брали західні пускові установки до яких ми застосовували радянські ракети. Ось так ми пережили цю зиму і я радий повідомити, що одна з таких систем вже вперше була сьогодні вночі використана успішно. Ми за 9 кілометрів збили "шахед" і це перше використання такої системи. У нас приблизно 5 проектів у цьому портфелі. Я дуже радий, що всі системи ми вже розгорнули на полі битви, захищаючи наші небеса і наших людей
Доповнення
29 жовтня повідомлялося, що Україна спільно зі Сполученими Штатами Америки створила гібридні системи протиповітряної оборони під назвою FrankenSAM.
Завдяки таким ЗРК Україна зможе використовувати зенітні ракети західного калібру у модернізованих радянських пускових установках. Один варіант поєднує пускові установки "Бук" та ракети Sea Sparrow, інший — радянські радари та ракети Sidewinder.
Нагадаємо
Вже в кінці грудня Олександр Камишін повідомив, що деякі з яких вже працюють на фронті.
Німеччина передасть у 2024 році Україні системи ППО – посол17.01.24, 14:01 • 58255 переглядiв