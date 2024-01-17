Гибридная ПВО FrankenSAM сбила "шахед" с расстояния 9 км: система использовалась впервые
Гибридная система противовоздушной обороны проекта FrankenSAM впервые была успешно применена в бою, сбив вражеский БПЛА на расстоянии 9 километров.
В оккупированном Токмаке есть прилеты - Федоров
Сообщение о прилетах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.
российские захватчики на ВОТ фиксируют рост проукраинских настроений - ГУР
российские войска на временно оккупированных территориях Украины фиксируют рост проукраинских настроений и прибегают к запугиванию. Они оказывают давление на местных жителей, в том числе на детей, чтобы добиться их лояльности.
Дело экс-главы Фонда госимущества: чиновнику "Укрнафты" суд определил залог в 9 млн гривен
Суд назначил 9 миллионов гривен залога для чиновника "Укрнафты" по делу о завладении более 400 млн грн средств госпредприятий.
На Киевщине школьник толкнул двух детей с высоты: правоохранители начали расследование
В Обуховском районе Киевской области школьник столкнул с высоты двух сверстников, нанеся одному из них значительные телесные повреждения. По факту инцидента правоохранители начали расследование.
Глава МИД Великобритании встретится с Кулебой в Давосе: о чем будут говорить
На Всемирном экономическом форуме в Давосе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон планирует встретиться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
США не выйдут из НАТО, несмотря на Трампа - Столтенберг
Несмотря на предыдущие угрозы Дональда Трампа, США не выйдут из НАТО, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В Черновцах задержали пограничника, который за деньги "обещал" должности в СБУ
В Черновцах задержали пограничника, который выдавал себя за сотрудника СБУ, чтобы за взятки помогать людям избегать военной службы. Сейчас правоохранители расследуют его причастность к аналогичным преступлениям.
Армия рф атаковала Берислав, трое раненых
Российские войска атаковали Берислав Херсонской области, в результате чего три человека получили ранения. По словам Александра Прокудина, пострадавшим, среди которых супруги в возрасте 60 лет и 54-летний мужчина, была оказана медицинская помощь.
Кипер рассказал детали об утренней атаке рф на Одесскую область
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал детали об утренней атаке на Одесскую область.