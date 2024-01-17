Гибридная ПВО FrankenSAM сбила "шахед" с расстояния 9 км: система использовалась впервые

Сегодня ночью одна из гибридных систем ПВО из портфеля проектов FrankenSAM была впервые успешно использована в боевых условиях. Ею был сбит вражеский БПЛА на расстоянии 9 километров. Об этом сообщил глава Минстратегпром Александр Камышин во время брифинга в Давосе, передает корреспондентка УНН.

Детали

Мы решили сделать самодельную ПВО. Взяли советские компоненты и применили западные ракеты к ним. Или брали западные пусковые установки к которым мы применяли советские ракеты. Вот так мы пережили эту зиму и я рад сообщить, что одна из таких систем уже впервые была сегодня ночью использована успешно. Мы за 9 километров сбили "шахед" и это первое использование такой системы. У нас примерно 5 проектов в этом портфеле. Я очень рад, что все системы мы уже развернули на поле битвы, защищая наши небеса и наших людей - сказал Камышин.

Напомним,

29 октября сообщалось, что Украина совместно с Соединенными Штатами Америки создала гибридные системы противовоздушной обороны под названием FrankenSAM.

Уже в конце декабря Александр Камышин сообщил, что некоторые из которых уже работают на фронте.

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