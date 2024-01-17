Гибридная ПВО FrankenSAM сбила "шахед" с расстояния 9 км: система использовалась впервые

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  133354 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  161753 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  142236 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  135527 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  145092 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  152006 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Гибридная система противовоздушной обороны проекта FrankenSAM впервые была успешно применена в бою, сбив вражеский БПЛА на расстоянии 9 километров.

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Гибридная ПВО FrankenSAM сбила "шахед" с расстояния 9 км: система использовалась впервые

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Сообщение о прилетах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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российские захватчики на ВОТ фиксируют рост проукраинских настроений - ГУР

российские войска на временно оккупированных территориях Украины фиксируют рост проукраинских настроений и прибегают к запугиванию. Они оказывают давление на местных жителей, в том числе на детей, чтобы добиться их лояльности.

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон планирует встретиться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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Российские войска атаковали Берислав Херсонской области, в результате чего три человека получили ранения. По словам Александра Прокудина, пострадавшим, среди которых супруги в возрасте 60 лет и 54-летний мужчина, была оказана медицинская помощь.

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Армия рф атаковала Берислав, трое раненых

Кипер рассказал детали об утренней атаке рф на Одесскую область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал детали об утренней атаке на Одесскую область.

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Кипер рассказал детали об утренней атаке рф на Одесскую область