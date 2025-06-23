Германия и Италия выведут миллиарды золота из США из-за политики Трампа - FT

Хотя Нью-Йорк остается, возможно, самым важным торговым центром мира для золота, но сейчас Германия и Италия настаивают на возвращении $245 млрд золота из США. Европейские страны обеспокоены вмешательством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в независимость Федерального резервного банка.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Опрос среди более 70 мировых центральных банков на этой неделе показал, что все больше из них рассматривают возможность хранения своего золота внутри страны. Ключевые причины - опасения относительно способности получить доступ к слиткам в случае кризиса.

В настоящее время Германия и Италия вообще столкнулись с призывами вывести свое золото из Нью-Йорка. Такие факторы, как призывы президента Дональда Трампа, его планы и мнения в контексте деятельности Федеральной резервной системы США, а также усиление геополитической турбулентности.

Все перечисленное влияет и создает "весомые аргументы" в пользу перемещения большего количества золота в Европу или Германию "в неспокойные времена", пишет FT.

Справка

Согласно данным Всемирного совета по золоту, Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по объему национальных золотых резервов после США - 3 352 тонны и 2 452 тонны, соответственно.

Обе страны в значительной степени полагаются на Федеральную резервную систему Нью-Йорка на Манхэттене как на хранителя, каждая из них хранит более трети своих слитков в США. По подсчетам FT, совокупная рыночная стоимость золота, хранящегося в США, составляет более 245 миллиардов долларов.

Комментарий

Петер Гаувайлер, известный бывший консервативный депутат от баварского Христианско-социального союза, подчеркнул, что Бундесбанк "не должен идти на никакие упрощенные пути", когда речь идет о защите золотых резервов страны.

Нам нужно рассмотреть вопрос, стало ли хранение золота за рубежом безопаснее и стабильнее за последнее десятилетие, или нет

Он добавил, что "ответ на этот вопрос самоочевиден", и отметил - геополитический риск сделал мир более опасным.

Ассоциация налогоплательщиков Европы направила письма в министерства финансов и центральные банки Германии и Италии, призывая политиков пересмотреть свою зависимость от ФРС как хранителя их золота.

Мы очень обеспокоены вмешательством Трампа в независимость Федерального резервного банка - заявил FT президент TAE Михаэль Егер.

Где хранить слитки - политика Италии и ФРГ

В Германии низовая кампания за "репатриацию нашего золота" с 2010 года изменила политику Бундесбанка. В 2013 году центральный банк Германии решил хранить половину своих резервов дома, переместив 674 тонны слитков из Парижа и Нью-Йорка в свою штаб-квартиру во Франкфурте в рамках операции с высоким уровнем безопасности, которая стоила 7 миллионов евро. Сейчас 37 процентов золотых резервов Бундесбанка хранятся в Нью-Йорке.

В 2019 году в Италии ультраправая партия Мелони "Братья Италии", еще находясь в оппозиции, лоббировала репатриацию золотых резервов страны. Мелони пообещала вернуть итальянское золото домой, если ее партия придет к власти.

Фабио Рампелли, член парламента от партии "Братья Италии", заявил, что нынешняя позиция партии заключается в том, что "географическое расположение" итальянского золота имеет лишь "относительное значение", учитывая, что оно находится под опекой "исторического друга и союзника".

Напомним

Цена на золото снизилась из-за укрепления доллара США на фоне ожидания ответа Ирана на авиаудары США по его ядерным объектам.

После недавней атаки США на иранские ядерные объекты, а также последующих угроз со стороны Ирана относительно ответных действий, - рынок криптовалют отреагировал мгновенно. За прошедшие сутки, биткойн упал более чем на 3% за 24 часа.

Ранее УНН передавал, что цены на золото снизились на 0,5%, направляясь к первому недельному падению за три недели.