Криптовалютний ринок втрачає мільярди доларів на тлі заяв про закриття Ормузької протоки

Ціна біткоїна впала нижче позначки 100 000 доларів. Ринки готуються до підвищеного ризику перебоїв.

Передає УНН із посиланням на BeInCrypto.

Деталі

Після нещодавньої атаки США на іранські ядерні об'єкти, а також наступних погроз з боку Ірану щодо дій у відповідь, і зокрема імовірного схвалення Ормузької протоки - одного з найважливіших транзитних коридорів у світі, - ринок криптовалют відреагував миттєво.

За поточними даними, біткоїн впав більш ніж на 3% за останні 24 години.

Окрім біткоїна, також:

впав на 3,5% Ethereum (нижче 2200 доларів);

XRP опустився нижче 2 доларів вперше з квітня.

За останні 24 години обсяг криптовалютних розрахунків сягнув $876 млн. За даними аналітиків, це саме про "глибоке відчуття небажання ризику".

Довідково

Загалом, за попередніми аналітичними висновками, можливк закриття Ормузької протоки здатне призвести до таких наслідків, як різке зростання цін на нафту. У цьому сенсі, ось що розповідає в коментарі УНН екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук:

Сьогодні ніхто вам не скаже конкретних цифр. Хоча, приблизно, можу сказати, що ціна на нафту і навіть не тільки ф'ючерси, а і фізична ціна може зрости до 100 до 120 доларів за барель. А це катастрофа для нашого споживача. Бо якщо в Європі, наприклад, споживач витрачає від 5% до 12% свого заробітку на бензин, пальне, то у нас це більше 50%. Я думаю, що український ринок нафтопродуктів це відчує до кінця місяця. А далі буде ще гірше - зазначає фахівець.

Серед негативних наслідків для України:

Подорожчає бензин та дизель; зросте ціна на газ. Поки що все це імовірно.

Якщо подорожчає логістика, і тоді зросте ціна на всі продукти.

Нагадаємо

Парламент Ірану рекомендував закрити Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світової нафти; тепер рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану.