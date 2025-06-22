Криптовалютный рынок теряет миллиарды долларов на фоне заявлений о закрытии Ормузского пролива

Цена биткоина упала ниже отметки 100 000 долларов. Рынки готовятся к повышенному риску перебоев.

Передает УНН со ссылкой на BeInCrypto.

Детали

После недавней атаки США на иранские ядерные объекты, а также последующих угроз со стороны Ирана относительно ответных действий, и в частности вероятного одобрения Ормузского пролива - одного из важнейших транзитных коридоров в мире, - рынок криптовалют отреагировал мгновенно.

По текущим данным, биткоин упал более чем на 3% за последние 24 часа.

Помимо биткоина, также:

упал на 3,5% Ethereum (ниже 2200 долларов);

XRP опустился ниже 2 долларов впервые с апреля.

За последние 24 часа объем криптовалютных расчетов достиг $876 млн. По данным аналитиков, это именно о "глубоком ощущении нежелания рисковать".

Справка

В целом, по предварительным аналитическим выводам, возможное закрытие Ормузского пролива способно привести к таким последствиям, как резкое повышение цен на нефть. В этом смысле, вот что рассказывает в комментарии УНН экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук:

Сегодня никто вам не скажет конкретных цифр. Хотя, примерно, могу сказать, что цена на нефть и даже не только фьючерсы, а и физическая цена может вырасти до 100-120 долларов за баррель. А это катастрофа для нашего потребителя. Потому что если в Европе, например, потребитель тратит от 5% до 12% своего заработка на бензин, топливо, то у нас это более 50%. Я думаю, что украинский рынок нефтепродуктов это почувствует до конца месяца. А дальше будет еще хуже - отмечает специалист.

Среди негативных последствий для Украины:

Подорожает бензин и дизель; вырастет цена на газ. Пока что все это вероятно.

Если подорожает логистика, тогда вырастет цена на все продукты.

Напомним

Парламент Ирана рекомендовал закрыть Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти; теперь решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.