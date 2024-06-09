Генштаб: на фронте сегодня уже состоялось более 50 боев, на Покровском направлении ВСУ отражают атаки россиян в 4 районах

На фронте сегодня произошло уже 51 боестолкновение, наиболее активны русские Покровском направлении – там Силы обороны отражают атаки русских в районах Яснобородовки, Карловки, Новоалександровки и Новопокровского. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 14:00 9 июня, пишет УНН.

Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском направлении. Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого столкновения достигло 51 - сообщили в Генштабе.

По направлениям, по данным Генштаба, ситуация следующая:

На Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе Глубокого. Это уже третья атака на направлении за сегодня. Российские оккупанты применяли КАБы с направления Шебекино по районам Белого Колодезя и Тихого. Неуправляемыми авиационными ракетами атаковали район Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении общее количество атак россиян - семь, из них - две, в районе Невского и Песчаного, еще продолжаются.

На Лиманском направлении боестолкновения идут в районе Серебрянского леса. Сейчас уже пять раз оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.

Также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районе Ивановского и Клещеевки. Всего на направлении за сегодня состоялось семь боестолкновений.

Сейчас наибольшее количество вражеских атак на Покровском направлении. Яснобородовка, Карловка, Новоалександровка, Новопокровское - районы в которых сейчас украинские защитники отражают атаки россиян. Всего на направлении пока количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.

На Приднепровском направлении с начала суток были отражены две атаки врага в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений, указали в Генштабе.

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